Новосибирский Академпарк увеличивает площадь объектов для резидентов почти в два раза

При содействии правительства Новосибирской области площадь производственных и офисных объектов Академпарка увеличится до 200 тысяч кв. м, что обеспечит создание несколько тысяч новых рабочих мест. Тема развития Академпарка обсуждалась в ходе рабочего визита в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В ближайшие годы Академпарк планирует расширить площади объектов в 1,8 раза, построив новые здания для резидентов площадью более 100 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом стоимость проектов в сумме составит более семи млрд рублей. Отмечается, что новые инфраструктурные объекты будут располагаться на трех производственных площадках: «Трапеция» на ул. Инженерной, прилегающей к технопарку, «Кампус Академпарка» в поселке Ложок и площадка на ул. Будкера.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева, благодаря вводу новых объектов Академпарк расширит спектр услуг для инновационных бизнесов по кооперации с научными организациями СО РАН, будет активнее оказывать помощь в привлечении инвестиций, выстраивании партнерских отношений с крупными отечественными и зарубежными корпорациями.

Таким образом, ожидается рост объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции, возникновение новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.