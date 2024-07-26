Ураган снес крыши домов у жителей Новосибирской области

На станцию Дупленскую в Коченёвском районе Новосибирской области обрушился ураган.

Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54», стихия снесла крыши нескольких домов. У пожилой пары крышу и трубу унесло в лес на сто метров.

Пострадали, как минимум, четыре частных дома, в которых проживают люди преклонного возраста. Селяне надеются на помощь со стороны местных властей в восстановлении жилья.

Однако мнения подписчиков паблика разделились: некоторые новосибирцы считают, что восстановление крыш должны делать сами жители, другие, напротив, за помощь властей.

Ранее редакция сообщала о том, что мощный ураган оставил без света 7 тысяч жителей поселка под Новосибирском.