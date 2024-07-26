«Никогда не было такой высокой заболеваемости»: вспышку гепатита А зарегистрировали в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрирована вспышка гепатита А. По данным регионального Минздрава, за первое полугодие 2024-го зафиксирован 171 случай заражения желтухой. Резкий всплеск заболевания эпидемиологи связывают с частым нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания.

— Если посмотреть статистику за много лет, то в городе и области никогда не было такой высокой заболеваемости. Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано всего 85 случаев. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками, — заявила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

Специалист отметила, что большие вспышки желтухи на территории нашего региона происходят редко благодаря плановой вакцинации по эпидпоказаниям.

— Вакцинируется население отдаленных районов с децентрализованной системой водоснабжения, а потому риск заражения выше, — добавила медик.

Гепатит А – это воспалительное заболевание печени. Вирус относится к числу распространенных инфекций пищевого происхождения. В мире ежегодно регистрируется около 1,5 млн случаев этого заболевания. Человек – единственный источник вируса гепатита А. Вспышки заболевания тесно связаны с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Ранее редакция сообщала о том, что 189 человек были госпитализированы с подозрением на ботулизм в больницы страны. Вспышки заболевания зарегистрированы в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.