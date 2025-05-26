Новосибирский архитектор ответил на критику дизайнера Лебедева

Новосибирский архитектор Игорь Поповский прокомментировал критику Новосибирска от Артемия Лебедева. По его мнению, основные проблемы города связаны с благоустройством и состоянием дорог.

— Если бы с этим всё было в порядке, отношение к архитектуре города было бы совсем другим, — отметил Поповский.

Он подчеркнул, что в столице Сибири много достойных объектов современной архитектуры, которые часто попадают в престижные рейтинги и всероссийские конкурсы, включая «Золотую Капитель». Игорь Поповский также сказал, что есть люди, которым Новосибирск не нравится из-за личных причин. В качестве примера он привел некоторых своих студентов, которым больше по душе Красноярск.

— Красноярск старше Новосибирска. Как и Омск, и Томск, Барнаул, если на то пошло. У них больше исторических зданий. Новосибирск же — авангардный город XX века с неоднократно менявшимися градостроительными подходами, — пояснил эксперт изданию Om1 Новосибирск.

Архитектор считает, что критика Лебедева — это не упрёк, а призыв к улучшениям. Он согласен, что благоустройство в городе можно улучшить, и поддерживает идею пешеходной улицы.

Поповский отметил, что Красноярск благоустроен лучше благодаря инвестициям, в том числе к Универсиаде. В качестве примера для Новосибирска он предложил улучшить тротуары, как в Москве, например, уложив гранит в центре.

Архитектор также подчеркнул, что Новосибирск — молодой город.

Ранее редакция сообщала о том, что известный критик Артемий Лебедев внезапно похвалил аэропорт Новосибирска. Дизайнер поставил его в пример англичанам.