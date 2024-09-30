Новосибирский автопарк пополнится пятью новыми автобусами за 115 миллионов рублей.

На портале госзакупок объявлен тендер на приобретение пяти новых пассажирских автобусов для городских перевозок. Заказчик, муниципальное казенное предприятие «Новосибгортранс», готов приобрести транспорт за 115 миллионов рублей по договору лизинга. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября 2024 года. До 30 ноября 2024 года лизингодатель должен будет предоставить автобусы.

Из описания закупки следует, что все автобусы должны быть абсолютно новыми, вместимостью не менее 90 пассажиров, включая минимум 28 сидячих мест. Транспорт предназначен для перевозок пассажиров по городским маршрутам.

Напомним, что в прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о масштабной реновации городского транспорта. По его словам, приобретение новых автобусов — это очередной шаг к полной модернизации автопарка. Обновление автотранспорта в Новосибирске осуществляется с целью улучшить качество пассажирских перевозок и находится на особом контроле губернатора и правительства Новосибирской области.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отмечал, что с 2018 года в области было обновлено беспрецедентное количество троллейбусов, автобусов и трамваев — 606 единиц. В том числе закуплено 258 троллейбусов на автономном ходу. Новая техника в состоянии проехать до 20 км без подключения к контактной сети и стала удобнее для самих пассажиров. До 1 ноября в город должны прибыль 49 троллейбусов, поставленных на условиях лизинга.

Ранее редакция сообщала о том, что для уборки улиц Новосибирска закупят 103 единицы спецтехники. Для новосибирского метрополитена планируется закупить 20 новых вагонов.