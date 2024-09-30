Инициативу ЦБ и НСПК о внедрении универсальных QR-кодов для оплаты поддержали банки

О том, что Центробанк предлагает закрепить в законе норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в четверг, 26 сентября.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик заявил, что решение Центробанка о создании универсального QR-кода для оплаты услуг поддерживает, так как единый сервис даст возможность клиентам любых банков получить максимально быстрое, удобное и прозрачное обслуживание.

По его словам, проект осуществляется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами.

— На наш взгляд, использование такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков, — отметил Вадим Кулик.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал, что кредитная организация активно участвует в тестировании универсального QR.

— Наша аналитика подтверждает: не так важно, как будет называться технология, важно, чтобы для клиентов всех банков она была одинаково удобна и доступна, — отметил эксперт.

По мнению представителей банка, использование универсальных QR-кодов может повысить конкурентоспособность на рынке расчетов и сделать процесс оплаты более удобным для клиентов. Банки продолжат развивать свои программы лояльности и начислять кэшбэк в зависимости от выбора клиента.

Ранее редакция сообщала, что финансовые услуги банка станут доступнее для 100 млн россиян к 2026 году, при этом на 40% вырастет количество отделений , а жители 23 тысяч населенных пунктов смогут воспользоваться услугами курьерской доставки.