Новосибирский бизнесмен в Тихом океане поймал красного окуня гигантских размеров

Бизнесмен из Новосибирска Александр Сорокин во время рыбалки в водах Тихого океана поймал крупного красного окуня с огромной головой.

— Рыба эта не редкая, она в магазинах продаётся. Вес окуня составил почти 7 кг. Голова огромная, но мяса там немного, — рассказал Александр в беседе с VN.ru.

Рыбачил Александр на катере с помощью мощной удочки с мотором. Окуня пока не съели, он хранится в холодильнике, добавил собеседник издания.

Следует отметить, что средний вес красного окуня составляет от полутора до трех кг, но встречаются и особи весом более 20 кг. Размер рыбы зависит от возраста, подвида и среды обитания.