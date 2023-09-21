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Новосибирский бизнесмен в Тихом океане поймал красного окуня гигантских размеров

  • 21/09/2023, 12:27
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Новосибирский бизнесмен в Тихом океане поймал красного окуня гигантских размеров
Вес окуня составил почти семь килограмм, при этом его средний вес обычно варьируется от полутора до трех килограмм.

Бизнесмен из Новосибирска Александр Сорокин во время рыбалки в водах Тихого океана поймал крупного красного окуня с огромной головой.

— Рыба эта не редкая, она в магазинах продаётся. Вес окуня составил почти 7 кг. Голова огромная, но мяса там немного, — рассказал Александр в беседе с VN.ru.

Рыбачил Александр на катере с помощью мощной удочки с мотором. Окуня пока не съели, он хранится в холодильнике, добавил собеседник издания.

Следует отметить, что средний вес красного окуня составляет от полутора до трех кг, но встречаются и особи весом более 20 кг. Размер рыбы зависит от возраста, подвида и среды обитания.

Фото из личного архива Александра Сорокина

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : рыбалка красный окунь


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