Новосибирские предприятия начали работать в три смены

Некоторые новосибирские обрабатывающие предприятия вынуждены перейти на работу в три смены и создавать программы переподготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, ссылаясь на очередной выпуск доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Почти 80% предприятий сообщают о проблемах с наймом персонала. В основном, это связано с уровнем квалификации соискателей и завышенными зарплатными ожиданиями. Эксперты Банка России связывают перекос на рынке труда с расширением импортозамещающих производств и увеличением госзаказа. Так, у предприятий из Новосибирской области значительно выросли госзаказы на металлические изделия, в результате пришлось переходить на работу в три смены. В условиях нехватки кадров, для удержания и привлечения работников, предприятия начали повышать зарплаты.

Начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России отметил, что, пытаясь справиться с кадровым голодом, работодатели стали создавать программы подготовки и переподготовки кадров.

— На одном из новосибирских авиационных предприятий рассказали, что набирают молодых специалистов, в том числе на ученические договоры, чтобы дать им возможность в течение трех месяцев поработать с наставником и освоить профессию, — уточнил Евгений Хацкевич.

По данным городского Центра занятости: к концу июля безработными числились чуть более 4-х тысяч новосибирцев. При этом городским предприятиям и организациям требовалось свыше 25 тысяч человек. В основном нужны швеи, электрогазосварщики, бетонщики, монтажники и другие квалифицированные рабочие.

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