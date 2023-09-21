С любовью из Сибири: боец СВО похвалил сухпайки от новосибирских волонтеров

Боец 74-й мотострелковой бригады 4 роты похвалил новосибирские сухие супы. Об этом сообщает Горсайт.

Боец показал на чем солдаты готовят такие супы, палатку и пункт приготовления пищи.

– Тебе не нужно тратить время. Как обычно искать специи или чистить картошку, – рассказывает военный.

По его словам, для приготовления новосибирского супа нужна только вода и сам пакет с содержимым.

– Закинул, 30 минут и готово, – отметил боец.

Изобретателя такого супа он называет гением. Так бойцы питаются уже около месяца перемежая изредка супы другой продукцией.

– Благодарность людям, которые тратят свое время на все это. Огромное спасибо всем тем, кто готовит эти супы, что вы нас поддерживаете. Ваши старания не проходят зря. Где-то в течение месяца мы питаемся вашими супами, – сказал в конце видео боец.

Как предполагает Горсайт, бойцы, снявшие видео, предположительно из Убинки. Там волонтеры из группы «Своих не бросаем» плетут сети, изготавливают сухие супы, и сотрудничают с Колыванью – там тоже производят такие супы.

Ранее редакция сообщала о том, что волонтёры ищут добровольцев в Новосибирске для приготовления питания на СВО.