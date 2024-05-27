Новосибирский блогер Дава и Ольга Бузова снова могут быть вместе

У звездной пары, которая со скандалом рассталась в 2021 году, появился шанс возобновить отношения. На протяжении проекта «Сокровища императора» бывшие влюбленные постоянно ведут диалоги о прошлом и дают недвусмысленные намеки на будущее.

В воскресенье, 26 мая, вышел новый 11-й выпуск телешоу «Сокровища императора», где новосибирец признался, что до сих пор испытывает к Ольге нежные чувства. Ведущая призналась, что после расставания между ними осталась недосказанность.

― Знаешь, Давид, чего я хочу и чего ждала на самом деле? Чтобы ты попросил у меня прощения за все то, что было сделано, — заявила Бузова на всю страну.

Ольга считает, что Дава совершил много неприятных поступков. Один из них ― травля, которую якобы организовал бывший бойфренд.

Манукян частично согласился с обвинениями теледивы, но извиняться не стал. Вместо этого он пригласил Ольгу на свидание, чтобы сказать друг другу все, что скопилось в душе за эти годы.

Отсутствие извинений возмутило не только зрителей, но и второго ведущего Михаила Галустяна.

― Я правильно понял, извиняться ты не будешь? ― уточнил известный армянин.

Таким образом, интрига только накалилась. К тому же Дава и его брат справились с испытаниями серии и прошли в полуфинал.

Увидев анонс 12-го выпуска, миллионы зрителей ахнули от неожиданности. Канал ТНТ показал отрывок, где Дава и Бузова сливаются в страстном поцелуе. Есть ли у них реальный шанс вернуть отношения и будет ли звездная пара снова вместе? Подозреваем, что спекулирование на чувствах ― обычный пиар ход продюсеров.