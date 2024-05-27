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В Ленинском районе Новосибирска с 27 мая отключают горячую воду

  • 27/05/2024, 10:24
Автор: Юлия Данилова
В Ленинском районе Новосибирска с сегодняшнего дня отключат горячую воду
Максимальный срок ремонтных работ — до 9 июня, обещают энергетики.

27 мая в Новосибирске начался четвертый этап гидравлических испытаний — от ТЭЦ-3, сообщила пресс-служба «Новосибирской теплосетевой компании».

В Зону испытаний войдет большая часть микрорайонов и улиц Ленинского района Новосибирска:

В Ленинском районе Новосибирска с сегодняшнего дня отключают горячую воду

Как пояснили в НТСК, максимальный срок отключения горячей воды — до 9 июня.

Напомним, гидравлические испытания в Новосибирске начались с 15 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что этим летом горячую воду будут отключать дважды в некоторых районах Новосибирска.

Фото freepik , автор: freepik.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Отключение горячей воды в Новосибирске


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