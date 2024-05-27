В Ленинском районе Новосибирска с 27 мая отключают горячую воду

27 мая в Новосибирске начался четвертый этап гидравлических испытаний — от ТЭЦ-3, сообщила пресс-служба «Новосибирской теплосетевой компании».
В Зону испытаний войдет большая часть микрорайонов и улиц Ленинского района Новосибирска:
Как пояснили в НТСК, максимальный срок отключения горячей воды — до 9 июня.
Напомним, гидравлические испытания в Новосибирске начались с 15 июня.
Ранее редакция сообщала о том, что этим летом горячую воду будут отключать дважды в некоторых районах Новосибирска.
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