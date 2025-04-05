Новосибирский депутат Аксененко предложил лицензировать риелторов

Депутат Госдумы от Новосибирской области, заместитель председателя комитета по стрoительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести меры контроля за деятельностью риелторов, об этом сообщила «Дума ТВ».

По его словам, в России отсутствует системная правовая регламентация риелторской деятельности. В частности, депутат предложил:

ввести обязательное лицензирование для риелторов с аккредитацией

регистрировать риелторов в едином госреестре квалифицированных специалистов.

утвердить типовые договоры для сделок купли-продажи и аренды жилья с участием риелтора. Это защитит стороны сделки от навязывания дополнительных услуг и скрытых комиссий

определить перечень обязанностей риелтора перед клиентом, включая проверку правового статуса и истории объекта недвижимости; предоставление полной информации о возможных обременениях (залогах, арестах, зарегистрированных лицах и т. д.); предоставление письменного отчета о проделанной работе и оказанных услугах.

По словам Аксененко, реализация этих мер позволит защитить интересы граждан при решении жилищных вопросов вернуть доверие к институту риелторов.

Напомним, по оценкам экспертов, спрос на услуги риелторов за последнее время существенно вырос. Из-за повышения ставок по ипотеке новосибирцы чаще стали обращаться к услугам этих специалистов, как при покупке, так и при продаже жилья на вторичном рынке.

Ранее редакция сообщала о том, что похитившая полмиллиона рублей риелтор получила условный срок в Новосибирске.