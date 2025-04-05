Новосибирский депутат Аксененко предложил лицензировать риелторов

Депутат Госдумы от Новосибирской области, заместитель председателя комитета по стрoительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести меры контроля за деятельностью риелторов, об этом сообщила «Дума ТВ».
По его словам, в России отсутствует системная правовая регламентация риелторской деятельности. В частности, депутат предложил:
По словам Аксененко, реализация этих мер позволит защитить интересы граждан при решении жилищных вопросов вернуть доверие к институту риелторов.
Напомним, по оценкам экспертов, спрос на услуги риелторов за последнее время существенно вырос. Из-за повышения ставок по ипотеке новосибирцы чаще стали обращаться к услугам этих специалистов, как при покупке, так и при продаже жилья на вторичном рынке.
Ранее редакция сообщала о том, что похитившая полмиллиона рублей риелтор получила условный срок в Новосибирске.
Фото Inforpo54, автор: Юлия Данилова.
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