Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО

Новосибирский депутат Госдумы от партии Справедливая Россия – за правду вместе с лидером российских справедливороссов Сергеем Мироновым обратились к министру обороны России с предложением учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО. Соответствующий документ опубликован в ВК-аккаунте Александра Аксёненко.

По его словам, учреждение награды он обсуждал со своим однопартийцем, депутатом Совета депутатов Новосибирского района Русланом Колником, который в настоящее время пребывает на Донбассе в качестве добровольца.

Нагрудный знак, по мнению парламентария, объединит абсолютно всех участников СВО, а не только бойцов, отмеченных наградами за конкретные подвиги.

— Медаль, которую учредило Минобороны в августе 2022 – «Участнику специальной военной операции» – вручается не всем и только по представлению. Лично от военнослужащих слышал, что те, кто там находились минимальный срок, получили ранение, некоторые инвалидность, у них нет знака отличия, — отметил новосибирский депутат Госдумы.

Александр Аксёненко уверен, что, помимо него и Сергея Миронова, под данным документом подписались бы большинство не только депутатов, но и тех, кто сегодня на передовой, а также их семьи и близкие.

Ранее редакция сообщала, что список новосибирских политиков, участвующих с спецоперации в составе батальона «Вега» пополнился заместителем председателя комиссии Заксобрания по экологии, экс-министром социального развития Новосибирской области Ярославом Фроловым.