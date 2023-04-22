Анна Осипова: Переход на гибридный формат работы может вернуть специалистов из-за рубежа

Анна Осипова, координатор региональной PR-службы hh.ru — о том, что компании в России постепенно начинают вводить гибридный формат работы — когда сотрудникам необходимо посещать офис хотя бы раз в несколько дней.

— Анна, недавно в федеральных СМИ прошла информация о том, что крупный телеком оператор с июня запретит своим сотрудникам работать удаленно из-за рубежа. Является ли это трендом на рынке? С чем это может быть связано?

— Пока это не выглядит как тренд, массовых заявлений подобного рода не было. Благодаря опыту пандемии компании смогли достаточно четко отстроить удаленную занятость, и при стабильном интернете, а также при безукоризненном выполнении обязанностей местонахождение некоторых сотрудников принципиального значения не имеет.

В то же время сегодня есть явный тренд на переход к гибридному формату — когда сотрудникам все-таки необходимо посещать офис хотя бы раз в несколько дней. В этом смысле, разумеется, работа из других стран и даже из других регионов России не приветствуется.

— Как, на ваш взгляд, это скажется на рынке труда?

— Вероятнее всего, компании будут искать какие-то компромиссы, потому что сегодня в стране наблюдается усиление дефицита кадров — и для многих работодателей очень важно сохранить всех своих сотрудников.

— Будут ли сотрудники, работающие за границей, увольняться и искать новую работу на дистанте у других работодателей?

— Что касается соискателей, то, как показало совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнеры», большинство (62%) работающих за границей россиян готовы вернуться в страну в ближайшее время.

В качестве обоснования своего выбора вернуться респонденты чаще всего ссылаются на «личные причины» (63%), наличие в РФ больших карьерных возможностей (40%) и более благоприятную экономическую обстановку в РФ, чем за рубежом (34%).

Далее среди причин респонденты упомянули наличие визовых ограничений в стране пребывания (14%), негативную политическую обстановку в стране пребывания (14%) и окончание учебы или рабочего проекта (12%).

Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.