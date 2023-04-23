Китай наращивает импорт угля

Производство угля в Китае в первом квартале выросло на 5,5% относительно того же периода прошлого года и достигло 1,15 млрд тонн ― свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. При этом в марте в стране были добыты 417,22 млн тонн угля. Среднесуточный объем составил 13,46 млн тонн, что является рекордом и на 4,3% превышает показатель за март 2022 года. Для сравнения: в январе-феврале текущего года среднесуточная добыча составляла 12,44 млн тонн.

При этом в марте КНР импортировала в марте 41,17 млн тонн угля, что больше прошлогоднего показателя в 2,5 раза ― свидетельствуют таможенные данные. Объем поставок из-за рубежа стал максимальным за три года. Импорт в январе-феврале составлял в среднем 30,32 млн тонн.

Объем экспорта угля в КНР из регионов Сибири в Сибирском таможенном управлении не называют, но отмечают, что 54% стоимостного объема экспорта из округа в 2022 году составили топливно-энергетические товары. Стоимость поставок выросла на 1,9%, а товарооборот регионов округа с Китаем — в 1,6 раза. В феврале 2023 на пресс-конференции заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов пояснял, что в топливно-энергетических товарах основным экспортным товаром остался каменный уголь.

В пресс-службе АО «Кузбасская Топливная Компания» АО «Русский Уголь» редакции сообщили, что Китай остается мировым лидером не только по добыче, но и по потреблению энергетического угля.

— Благодаря интенсивно растущим объемам строительства и производства этой стране всегда нужен самый доступный и дешевый энергоресурс, которым является уголь. Уголь с расположенных в Сибири месторождений обладает высокой калорийностью и хорошими качественными характеристиками. В Азиатско-Тихоокеанском регионе всегда есть устойчивый спрос на высококалорийный сибирский энергетический уголь, — отмечается в ответе, полученном редакцией. — Компания «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» планируют наращивать объемы экспорта каменного энергетического угля в КНР. Речь идет в первую очередь о каменном угле марок «Д», «Г», «ДГ». Это топливо добывают активы компании «Русский Уголь»: разрез Саяно-Партизанский (Красноярский край), разрез Кирбинский (Хакасия), а также актив «Кузбасской Топливной Компании» — разрез Виноградовский (Кемеровская область).

Но экспортные планы угольщиков может скорректировать ситуация с логистикой. На минувшей неделе представители угледобывающих регионов Сибири обсудили ситуацию с вывозом угля на совещании с РЖД и руководителями крупнейших компаний. Власти Кузбасса, Хакасии, Иркутской и Новосибирской областей испытывают схожие проблемы из-за того, что перевозчик не выполняет свои обязательства. Об этом сообщал в своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

— Фактически в первом квартале перевозчик обеспечил вывоз на экспорт только 14,8 млн тонн угля из запланированных 15,1 млн тонн. В 2023 году, наряду с контролем строительных работ по Восточному полигону, нам необходимо усилить контроль исполнения плана-графика вывоза продукции на экспорт в восточном направлении, — заявил Сергей Цивилев.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Алексей Шило отметил, что внутрироссийские перевозки угля выросли на 1,5 млн тонн. Растет отгрузка руды, зерна и контейнерных грузов, поэтому на железной дороге очень высока конкуренция грузоперевозчиков. Однако свои обязательства по объемам вывоза кузбасского угля железнодорожники планируют выполнить уже во втором квартале.

В конце марта первый заместитель руководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров на пресс-конференции сообщал, что в ходе навигации 2023 года планируется запустить экспериментальный рейс по доставке угля из Сибири в порты Северного морского пути, откуда груз уже отправится морем до конечного потребителя. Скорее всего, в Китай.

Ранее редакция сообщала, что на экспортные перевозки угля приходится 75% всех перевозок железнодорожным транспортом.