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Китай наращивает импорт угля

  • 23/04/2023, 12:10
Автор:
Экспорт угля в Китай
Сибирские угольщики также заявляют о планах увеличить экспортные поставки в КНР.

Производство угля в Китае в первом квартале выросло на 5,5% относительно того же периода прошлого года и достигло 1,15 млрд тонн ― свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. При этом в марте в стране были добыты 417,22 млн тонн угля. Среднесуточный объем составил 13,46 млн тонн, что является рекордом и на 4,3% превышает показатель за март 2022 года. Для сравнения: в январе-феврале текущего года среднесуточная добыча составляла 12,44 млн тонн.

При этом в марте КНР импортировала в марте 41,17 млн тонн угля, что больше прошлогоднего показателя в 2,5 раза ― свидетельствуют таможенные данные. Объем поставок из-за рубежа стал максимальным за три года. Импорт в январе-феврале составлял в среднем 30,32 млн тонн.

Объем экспорта угля в КНР из регионов Сибири в Сибирском таможенном управлении не называют, но отмечают, что 54% стоимостного объема экспорта из округа в 2022 году составили топливно-энергетические товары. Стоимость поставок выросла на 1,9%, а товарооборот регионов округа с Китаем — в 1,6 раза.  В феврале 2023 на пресс-конференции заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов пояснял, что в топливно-энергетических товарах основным экспортным товаром остался каменный уголь.

В пресс-службе АО «Кузбасская Топливная Компания» АО «Русский Уголь» редакции сообщили, что Китай остается мировым лидером не только по добыче, но и по потреблению энергетического угля.

— Благодаря интенсивно растущим объемам строительства и производства этой стране всегда нужен самый доступный и дешевый энергоресурс, которым является уголь. Уголь с расположенных в Сибири месторождений обладает высокой калорийностью и хорошими качественными характеристиками. В Азиатско-Тихоокеанском регионе всегда есть устойчивый спрос на высококалорийный сибирский энергетический уголь, — отмечается в ответе, полученном редакцией. — Компания «Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» планируют наращивать объемы экспорта каменного энергетического угля в КНР. Речь идет в первую очередь о каменном угле марок «Д», «Г», «ДГ». Это топливо добывают активы компании «Русский Уголь»: разрез Саяно-Партизанский (Красноярский край), разрез Кирбинский (Хакасия), а также актив «Кузбасской Топливной Компании» — разрез Виноградовский (Кемеровская область).

Но экспортные планы угольщиков может скорректировать ситуация с логистикой.  На минувшей неделе представители угледобывающих регионов Сибири обсудили ситуацию с вывозом угля на совещании с РЖД и руководителями крупнейших компаний. Власти Кузбасса, Хакасии, Иркутской и Новосибирской областей испытывают схожие проблемы из-за того, что перевозчик не выполняет свои обязательства. Об этом сообщал в своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

— Фактически в первом квартале перевозчик обеспечил вывоз на экспорт только 14,8 млн тонн угля из запланированных 15,1 млн тонн. В 2023 году, наряду с контролем строительных работ по Восточному полигону, нам необходимо усилить контроль исполнения плана-графика вывоза продукции на экспорт в восточном направлении, — заявил Сергей Цивилев.

перевозки угля через Северный морской путь

Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Алексей Шило отметил, что внутрироссийские перевозки угля выросли на 1,5 млн тонн. Растет отгрузка руды, зерна и контейнерных грузов, поэтому на железной дороге очень высока конкуренция грузоперевозчиков. Однако свои обязательства по объемам вывоза кузбасского угля железнодорожники планируют выполнить уже во втором квартале.

В конце марта первый заместитель руководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров на пресс-конференции сообщал, что в ходе навигации 2023 года планируется запустить экспериментальный рейс по доставке угля из Сибири в порты Северного морского пути, откуда груз уже отправится морем до конечного потребителя. Скорее всего, в Китай.

 

Ранее редакция сообщала, что на экспортные перевозки угля приходится 75% всех перевозок железнодорожным транспортом. 

Фото: Flickr — Gensa Gensa

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Китай

Теги : экспорт угля экспорт в Китай Сергей Цивилев Русский Уголь РЖД Леонид Федоров Кузбасская Топливная Компания добыча угля Алексей Шило


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