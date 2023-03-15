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Новосибирский депутат поддержал предложение по отмене НДФЛ для малоимущих при продаже жилья

  • 15/03/2023, 09:36
Автор:
недвижимость
При этом он призвал проработать все возможные ситуации, чтобы мера поддержки не оказалась лазейкой для мошенников.

Напомним, агентство недвижимости «Этажи» направило в правительство РФ и Совет Федерации инициативу, согласно которой малоимущие, граждане, нуждающиеся в дорогом лечении или реабилитации, многодетные или купившие недвижимость с помощью маткапитала освобождаются от НДФЛ при продаже жилья.

Зампред Строительного комитета Госдумы РФ Александр Аксёненко идею поддержал. —— Возможно, даже следует расширить правоприменение меры – освободить от налога на прибыль при продаже жилья не какую-то отдельно выделенную группу семей, а все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия, —цитирует Аксененко газета «Известия».

По мнению новосибирского депутата, «заслуживают обсуждения и поддержки налоговые льготы для семей, чей доход ниже прожиточного уровня из расчета на каждого. При этом он призвал проработать все возможные ситуации, чтобы мера поддержки не оказалась лазейкой для мошенников.

Ранее редакция сообщала, что обманутых дольщиков хотят освободить от уплаты НДФЛ с возмещённой недвижимости.

Фото из личных архивов А. Аксененко

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : недвижимость НДФЛ налоги малоимущие


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