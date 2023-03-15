Школу на Тургенева достроит «Агросервис»

В Новосибирске стал известен победитель аукциона на строительство здания школы с 25-метровым бассейном на ул. Тургенева, 84. Им стала производственно- коммерческая фирма «Агросервис». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации аукциона, новое здание школы, которое возводится на месте лицея №185, рассчитано на 975 учащихся. Общая площадь застройки составляет 6884 кв метров. В здании предусмотрены пять этажей, в том числе подвальный этаж.

Здание школы разделено на три функциональных блока — блок А (предназначен для начальной школы), блок Б (административный), блок В (для классов средней и старшей школы). В школе предусмотрены бассейн 25×11 метров и лыжная база.

В подвале здания разместятся подсобные и технические помещения. Для сообщения между этажами запроектированы лестничные клетки и грузопассажирские лифты. Кроме того, предусмотрено озеленение, ограждение и освещение территории, установка малых форм. В соответствии с технологическим разделом проектной документации общий штат сотрудников школы составит 141 человек.

Напомним, строительство нового учебного заведения ведется с весны 2022 года. В прошлом году подрядчик (ООО ПКФ «Агросервис») снес старое здание лицея и начал возведение новой постройки. На эти работы город выделил 1 млрд рублей. Согласно новому контракту, подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы, внутреннюю отделку, установку охранной сигнализации, сетей связи и системы видеонаблюдения.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, работы будут выполнены за 496,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска (1,7 млн рублей) и субсидии из областного бюджета (495 млн рублей).

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2023 года.

По данным Seldon.Basis , ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме этого, компания работает еще по 25 направлениям. Уставной капитал — 40 млн рублей. Выручка в 2021 году составила 1,23 млрд руб. (-58%), чистая прибыль — 20,37 млн руб. (-91%). Генеральный директор — Светлана Григорьева. На счету компании 169 выигранных госконтрактов на общую сумму 17,7 млрд рублей. Единственным учредителем компании с 2002 года является Сергей Григорьев.

В 2022 году Сергей Григорьев был задержан Управлением ФСБ по Новосибирской области по подозрению в хищении более 20 млн рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе. Он помещен в СИЗО до марта 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что по числу новых школ 2023-й год станет рекордным для Новосибирской области.