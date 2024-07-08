Сильный ливень прошел в Новосибирске

На Новосибирск обрушился сильный ливень.

Жители города выкладывают фото и видео с последствиями очередного буйства стихии.

Так, например, на улице Кропоткина появился водопад. Помимо этого, на видео из Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком» можно увидеть, что на участке, где возник «водопад», машины ушли под воду почти до самого бампера.

Один из автолюбителей прокомментировал ситуацию с излишней водой на дорогах в 2ГИС.

— На КАМАЗе нормально!

Вода пробралась и в дома жителей города. На Красном проспекте, 155, затопило квартиры с 8 по 6 этаж после капремонта кровли, а у жильцов ЖК «Кларус Парк» ночью во время ливня затопило подъезд, лифт и подземную парковку.

По сообщению синоптиков, сегодня весь день в городе ожидается сильный ливень.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обратилась в суд после затопления улиц Новосибирска.