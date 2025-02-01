Новосибирский депутат Стрельников направлен в десантно-штурмовой полк в Курск

Депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников (КПРФ), который по контракту ушел на СВО, сообщил в соцсетях, что закончил двухнедельную подготовку в Луганске и распределён на Курское направление в 56-ой десантно-штурмовой полк.

— Определили в штурмовую роту, затем переведён в артиллерию полка в гаубичный расчёт, понесший потери личного состава, — пояснил Стрельников.

По его словам, в батарее много сибиряков.

Депутат сообщил, что команда бойцов открыла сбор на техническое оснащение батареи. Требуются ГАЗ-3034Р6, УАЗ «Буханка», радиостанции Motorola DP-1400 (8 шт.), станция РЭБ-Капюшон, приборы ночного видения от 300 метров, прицелы тепловизионные SYTONG XLT02-19 или аналог, генераторы бензин 1-2 кВт и дизель 5 кВт, комплект бронежилетов 5-го класса защиты с СВМПЭ пакетом.

Напомним, депутат новосибирского горсовета Виктор Стрельников подписал контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции в декабре 2024 года. Он сообщил, что получил распределение в Воздушно-десантные войска. При этом депутат заверил, что работа в округе продолжается, а его команда занимаются начатыми проектами.

Виктор Стрельников был избран в Горсовет в 2020 году по одномандатному округу №47. Срок полномочий действующего созыва заканчивает в сентябре следующего года.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферов, в конце января сдавший депутатский мандат в региональном парламенте, ведет формирование второго добровольческого отряда БАРС «Орион» для участия в СВО.