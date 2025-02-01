Более трех тысяч новосибирцев за год сменили имя

За 2024 год 3 048 жителей Новосибирска сменили имя. Об этом говорится в статистике, которую предоставил ЗАГС Новосибирской области. Если посмотреть данные, которые ведомство публикует с 2017 года, то можно увидеть, что интерес к смене имени в регионе растет:

2017 год — 1694,

2018 год — 1765,

2019 год — 1821,

2020 год — 1611,

2021 год — 2037,

2022 год — 2490,

2023 год — 2647.

Редакция Infopro54 направила запрос в ЗАГС с просьбой прокомментировать, почему новосибирцы меняют имена. В ведомстве сообщили, что запрашиваемая информация у них отсутствует.

— Анализ причин подачи заявлений о перемене имени управлением не осуществляется, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Интересно, что по данным ГУ МВД по Новосибирской области, в 2023 году более 11 тысяч человек в регионе сменили свои имена и фамилии. Поводом для этого чаще всего становились жизненные обстоятельства. Наиболее частым поводом у женщин становится замужество. Среди сменивших имена и\или фамилии оказались 480 мужчин.

Напомним, что стоимость смены имени с 1 января 2025 года в Новосибирской области составляет 5000 рублей.

Для смены имени нужно несколько документов:

заявление;

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя, и его копия;

свидетельство о заключении брака (или о расторжении брака) заявителя и его копия;

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и его копия.

По данным ЗАГС Новосибирской области, самыми популярными мужскими именами в 2024 году в регионе стали Александр, Михаил, Артём, Тимофей, Иван, Марк, Матвей, Мирон, Лев, Максим; женскими: Анна, Варвара, Ева, Алиса, Екатерина, Мария, София, Василиса, Полина, Арина.

Самые редкие и необычные мужские имена: Елезар, Кирий, Ларион, Леонардо, Назар, Платон, Рафаэль, Саян, Цзиньшо, Фук Минь Дык; женские имена: Агафья, Аксинья, Александрина, Велина, Глафира, Зинаида, Лукерья, Радомира, Анжелика-Виктория, Злата-Слава.

Ранее редакция сообщала о том, что дети нового поколения «Бета» появились в Новосибирске в январе 2025 года.