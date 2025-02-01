Алексея Кондратьева пригласили на работу в правительство Томской области

Экс-мэр Новосибирска, экс-глава строительного департамента мэрии Алексей Кондратьев может вскоре занять должность заместителя губернатора Томской области по строительству и архитектуре. Об этом сообщил местный телеграм-канал «ТОМСК ВАЖНОЕ». Кондратьева могут назначить вместо замгубернатора Николая Руппеля, который был освобожден от должности в ноябре 2024 года. И. о. вице-губернатора с 12 ноября стал начальник областного департамента градостроительного развития Тимур Мухамеджанов.

22 января 2025 года Кондратьев приезжал в Томск на переговоры в правительство области, а затем еще раз на минувшей неделе. После этого в местных СМИ появилась информация о скорых кадровых перестановках в Минстрое региона. Издания сообщают, что новосибирец планирует привезти с собой команду, что приведет к кадровым перестановкам в министерстве.

Источники редакции на новосибирском строительном рынке подтвердили, что экс-чиновник мэрии обдумывал предложение о переезде и назначении в Томске.

Рынок жилищного строительства Томской области по объемам в разы меньше, чем в Новосибирской области (2,6 млн кв метров, на 12,8% меньше, чем в 2023 году). По данным правительства региона, в 2024 году ввод жилья в области составил 547,6 тысячи квадратных метров (+2.3% к 2023 году); больше половины из них — 53,5% — индивидуальные дома.

Напомним, Алексей Кондратьев ушел из мэрии Новосибирска в сентябре 2024 года по собственному желанию. Информация о его уходе в кулуарах обсуждалась уже несколько месяцев. 5 сентября об этом стали говорить как о почти свершившемся факте, но в мэрии официально грядущий уход Алексея Кондратьева не подтверждали.

— У Кондратьева есть свои мотивы для ухода с муниципальной службы. Последний год для вице-мэра выдался беспрецедентно сложным из-за растущего давления прокуратуры на отрасль. Надзорный орган блокировал выдачу разрешений на строительство жилья, выдвигая трудновыполнимые требования по обеспечению объектов местами в школах и детсадах. У застройщиков были встречные — обоснованные — претензии к департаменту. Лавировать всё сложней. Проще продолжать карьеру на конкретных проектах, а их в Новосибирской области сейчас немало, — комментировал возможную отставку, политолог, главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Собеседники редакции Infopro54 — участники строительного рынка региона также с уверенностью отмечали, что специалист такого уровня, как Алексей Кондратьев без работы не останется. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев назвал Кондратьева ключевой фигурой и отметил два ценнейших качества чиновника:

Готовность брать на себя ответственность за неоднозначные и непопулярные решения, которые неблагоприятно влияют на карьеру. Например, вице-мэр лично подписал все акты ввода домов компании «Дискус» — и в результате 7 тысяч человек получили документы на квартиры.

Способность находить компромиссные решения сложных вопросов и по максимуму выполнять свои обещания.

Напомним, Алексей Кондратьев был назначен на должность главы строительного департамента мэрии Новосибирска в сентябре 2014 года, то есть пришел в муниципалитет вместе с экс-мэром Анатолием Локтем. До этого чиновник год был главой администрации Октябрьского района.

Кондратьев окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер-электроник» в 1994 году и «экономист» в 1999 году.

Ранее редакция сообщала о том, что министром строительства Новосибирской области был назначен Дмитрий Богомолов.