Новосибирский депутат Украинцев прочитал восемь томов своего дела

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев, год назад арестованный по обвинению в получении взятки, ознакомился с материалами 8-томного уголовного дела. Об этом пишет «Ъ-Сибирь», со ссылкой на адвоката депутата Геннадия Черкасова. По его словам, следствие готовит обвинительное заключение для передачи в прокуратуру. Игорь Украинцев свою вину не признает.

Напомним, Украинцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что депутат получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Эти деньги предназначались за поддержку интересов бизнеса. По данным обвинения, когда предприниматель перестал выплачивать деньги, депутат организовал митинги с критикой строительной компании и распространил в социальных сетях негативную информацию о ней.

В мае 2024 года Игоря Украинцева арестовали. Суд поместил депутата в СИЗО, где он остается до сих пор. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова отправили в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.