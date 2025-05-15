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В банки Новосибирска месяцами не завозят доллары нового образца

  • 15/05/2025, 16:00

В банки Новосибирска месяцами не завозят доллары нового образца
Найти «синюю» валюту США в городе практически невозможно

Чем ближе сезон отпусков, тем меньше вероятность найти новые доллары в банках Новосибирска. При этом старые купюры есть во всех филиалах в достаточном количестве. Но проблема в том, что купюры старого образца за границей принимают крайне не охотно.

— Мы этой весной отдыхали в Таиланде и рассчитаться можно было только наличкой, причем только новыми долларами и евро. Даже чуть смятые купюры к оплате не принимались. Все сейчас бегают за новыми долларами, но аналогичная проблема существует и с евро. У нас на одной банкноте был надорван уголок — ее никто не брал. В итоге мы привезли эту банкноту обратно. Безнал с российскими картами тоже не работал. В итоге нас выручили земляки. Как более опытные, они оформили карту казахского банка и рассчитывались ей, а мы им перебросили деньги, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Елена Р.

В соцсетях на днях даже появилось информация, что банки стали брать «комиссию за подбор» новых долларов: двести рублей за каждую стодолларовую купюру. При этом кассиры говорят, что осенью ситуация может усугубиться.

Корреспондент Infopro54 прошел по банкам Новосибирска и выяснил, что услуги по подбору долларов нового образца в городе пока нет, при этом новая американская валюта в обменниках также отсутствуют. Более того, в беседе с журналистом Infopro54, сотрудник ВТБ рассказал, что за три месяца его работы в филиале новые купюры ни разу не привозили. На продажу попадают только те банкноты, которые приносят люди на продажу. Но такого случая он тоже не припомнит.

Сотрудники Сбербанка, видимо, устав от этого вопроса, сухо и нервно отвечают, что новых долларов в продаже нет, давно не было и вряд ли будет. При этом старые образцы в продаже есть, практически в неограниченном количестве.

Кассир Россельхозбанка только развела руками, сообщив, что новых долларов нет давно и ждать, что они появятся, не стоит. Но она добавила, что нужные банкноты еще можно найти в банке «Санкт-Петербург» на Гоголя. В этом банке корреспонденту Infopro54 сообщили, что искомая валюта в данный момент есть, но ее количество нужно уточнять непосредственно в офисе.

В итоге корреспондент Infopro54 выяснил, что купить новые доллары можно только случайно, но для этого нужно приходить в офисы.

— Если случится чудо и кто то принесёт, то сможете купить, — говорят сотрудники банков.

Видимо подбирать просто не из чего, поэтому и нет такой услуги в Новосибирске.

Напомним, на отсутствие новых образцов доллара новосибирцы уже жаловались в конце ноября 2024 года. Уже тогда эти купюры в столице Сибири было очень сложно достать. А приближение сезона отпусков и понижение курса еще более усугубили ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что с 12 мая текущего года ведущие банки страны, такие как ВТБ и Сбер, приняли решение об упразднении обязательных комиссионных сборов для строительных компаний при оформлении льготных ипотечных займов. Данная мера затронет такие государственные программы, как «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», а также Дальневосточная и Арктическая ипотека. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Финансы Общество Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : новые доллары пропали


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