Рекламодателям

Первое кафе новосибирской кухни откроется в столице Сибири

  • 15/05/2025, 15:00
Первое кафе новосибирской кухни откроется в столице Сибири
Инициаторы проекта — основатели школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор

Национальная кухня жителей Новосибирской области будет представлена в полном формате в новом концептуальном кафе, открытие которого запланировано на май 2025 года. Для города это гастрономический прецедент, так как подобных заведений с локальной гастроисторией еще не было.

Предложить жителям и гостям столицы Сибири местную кухню решили основатели школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор, на базе которой и откроется кафе. При этом председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор Галина Ильина признает, что очень сложно популяризировать сугубо местные кулинарные традиции, ведь сибиряки не привыкли гордиться своей гастрономической культурой.

— Устали от того, как все разводят руками на вопрос «что можно поесть в Новосибирске местного». А ведь здесь есть, что поесть, и повара готовы это продемонстрировать и гостям, и жителям города. Так что через несколько дней мы запускаемся в техническом, тестовом режиме, — рассказала председатель правления BFM-Новосибирск.

Пока в меню кафе новосибирской кухни будет представлено 20 блюд. Часть рецептов удалось собрать в ходе гастрономических экспедиций по районам области.

— Тогучинский капустный хлеб, голубцы с ячневой крупой с соусом из полбы, пироги, гусь, утка по краснозерским рецептам указаны в меню. Будут там и другие локальные блюда. Конечно, сложно предложить людям, чьи гастрономические предпочтения находятся под влиянием различных веяний, еду традиционную, не раскрученную. Но это понятная еда, наша родная и знакомая с детства. И этими самыми нашими блюдами мы много раз угощали самые разные аудитории, в том числе и тех, кто приезжал в Новосибирск из соседних городов. Все были в восторге, — добавил шеф-повар, президент представительства Национальной ассоциации кулинаров России по СФО, совладелец школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор, судья WACS Николай Ильин.

Дизайн нового кафе тоже будет пропитан культурой столицы Сибири. Стены заведения украсят картины новосибирских художников с местными пейзажами.  Рабочее название кафе тоже говорит само за себя — «В Сибири – Есть». В Новосибирске регулярно проходит одноименный гастрономический фестиваль.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы разработали стандарты русской кухни

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

179

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : открытие кафе новосибирской кухни


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирский депутат Украинцев прочитал восемь томов своего дела
15/05/25 15:30
Бизнес Политика Право&Порядок
Первое кафе новосибирской кухни откроется в столице Сибири
15/05/25 15:00
Бизнес
Новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО
15/05/25 14:15
Право&Порядок
В Новосибирской области выросла плата за негативное воздействие на природу
15/05/25 14:00
Бизнес Власть
СК Кузбасса подтвердил возбуждение дела против замглавы Ростехнадзора
15/05/25 12:30
Право&Порядок
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова отправили в СИЗО
15/05/25 12:15
Право&Порядок
Наряд на школьный выпускной стоит в Новосибирске до 350 тысяч рублей
15/05/25 12:00
Город Общество
Новосибирский гастрономический бренд расширяется на юг Западной Сибири
15/05/25 11:00
Бизнес
Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал»
15/05/25 11:00
Власть Технологии
«Урок цифры»: школьникам расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
15/05/25 10:40
Технологии
В Новосибирске общегородской выпускной проводить не планируют
15/05/25 10:30
Общество
Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России в мае
15/05/25 10:00
В Новосибирской области избран новый президент федерации футбола
15/05/25 9:30
Спорт
Какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области
15/05/25 9:00
Бизнес Власть Политика
Тендер на корректировку схемы метро в Новосибирске отменили
14/05/25 20:00
Бизнес Власть Транспорт
В Новосибирске нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ
14/05/25 19:30
Бизнес Образование
Дом.рф планирует выставить на торги еще два участка в Новосибирске
14/05/25 19:00
Власть Недвижимость
Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске
14/05/25 18:25
Бизнес Власть
Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске
14/05/25 18:15
Бизнес Власть Право&Порядок
На предприятиях Новосибирска нашли токсичное мясо
14/05/25 18:00
Общество Право&Порядок
Популярное
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48
Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий к Дню Победы в Белово Кемеровской области
13/05/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами
12/05/25 11:02
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска