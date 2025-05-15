Первое кафе новосибирской кухни откроется в столице Сибири

Национальная кухня жителей Новосибирской области будет представлена в полном формате в новом концептуальном кафе, открытие которого запланировано на май 2025 года. Для города это гастрономический прецедент, так как подобных заведений с локальной гастроисторией еще не было.

Предложить жителям и гостям столицы Сибири местную кухню решили основатели школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор, на базе которой и откроется кафе. При этом председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор Галина Ильина признает, что очень сложно популяризировать сугубо местные кулинарные традиции, ведь сибиряки не привыкли гордиться своей гастрономической культурой.

— Устали от того, как все разводят руками на вопрос «что можно поесть в Новосибирске местного». А ведь здесь есть, что поесть, и повара готовы это продемонстрировать и гостям, и жителям города. Так что через несколько дней мы запускаемся в техническом, тестовом режиме, — рассказала председатель правления BFM-Новосибирск.

Пока в меню кафе новосибирской кухни будет представлено 20 блюд. Часть рецептов удалось собрать в ходе гастрономических экспедиций по районам области.

— Тогучинский капустный хлеб, голубцы с ячневой крупой с соусом из полбы, пироги, гусь, утка по краснозерским рецептам указаны в меню. Будут там и другие локальные блюда. Конечно, сложно предложить людям, чьи гастрономические предпочтения находятся под влиянием различных веяний, еду традиционную, не раскрученную. Но это понятная еда, наша родная и знакомая с детства. И этими самыми нашими блюдами мы много раз угощали самые разные аудитории, в том числе и тех, кто приезжал в Новосибирск из соседних городов. Все были в восторге, — добавил шеф-повар, президент представительства Национальной ассоциации кулинаров России по СФО, совладелец школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор, судья WACS Николай Ильин.

Дизайн нового кафе тоже будет пропитан культурой столицы Сибири. Стены заведения украсят картины новосибирских художников с местными пейзажами. Рабочее название кафе тоже говорит само за себя — «В Сибири – Есть». В Новосибирске регулярно проходит одноименный гастрономический фестиваль.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы разработали стандарты русской кухни.