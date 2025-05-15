Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова отправили в СИЗО

В Центральном районном суде в Новосибирске 15 мая избрали меру пресечения министру промышленности региона Андрея Гончарова. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

— Центральный районный суд с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, избрал Андрею Гончарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, т.е. до 12 июля 2025 года, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ранее в списке обвинений также фигурировало мошенничество. По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

В деле фигурируют также руководители компании ООО «Росэкспресс», занимавшейся поставками для военных нужд — Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Их задержали вместе с Гончаровым. Сегодня в суде им избирают меру пресечения.

В 2019 году Гончаров занял пост исполняющего обязанности министра промышленности. Вскоре он стал полноценным министром. Ранее он был депутатом городского совета, первым заместителем главы Кировского района и его главой.

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