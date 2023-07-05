Новосибирские антимонопольщики оштрафовали компанию за нарушение интеллектуальных прав

Новосибирское УФАС признало компанию ООО «Технопан» виновным в административном правонарушении и оштрафовало его на сумму 252 360 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского УФАС России.

— Нарушение выразилось в введении в оборот товара – системы утепления фасадов с использованием полезной модели по патенту №170175, правообладателем которого является физическое лицо, а пользователем является ООО «Термолэнд», — говорится в сообщении.

Также ООО «Технопан» использовало объект интеллектуальной собственности, а именно Технических условий ТУ 5284-003-74923819-2010, принадлежащих ООО «Термолэнд».

Напомним, арбитражный суд уже поддержал решение Новосибирского УФАС о признании ООО «Технопан» нарушившим закон о защите конкуренции.

По данным Seldon.Basis, основной вид деятельности ООО «Технопан» — производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки. Владельцами компаниями в равных долях (50/50) являются Иван Колпаков и Евгений Ваулин. Генеральный директор — Евгений Ваулин. Выручка компании в 2022 году составила 2,29 млрд рублей (+7% к 2021 году), чистая прибыль — 78,21 млн рублей (+35%).

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