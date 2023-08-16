Новосибирский драмтеатр ищет поставщика оборудования к спектаклю «Мертвые души»

На сайте госзакупок размещено объявление о запросе котировок на изготовление и поставку оборудования к спектаклю «Мёртвые души» в ГАУ Новосибирской области «Новосибирский государственный драматический театр «Красный факел» (ГАУ НСО «НГАДТ «Красный факел»).

Согласно документации, театру для премьеры спектакля необходимы два электромеханических тяговых устройства (лебедки), грузоподъемность которых составит не менее 500 кг, а также элементы управления к ним.

Отмечается, что участником закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена — 3 394 780 рублей.

Спектакль «Мертвые души» станет первой премьерой «Красного факела» в предстоящем сезоне. Над постановкой работает главный режиссер театра Андрей Прикотенко в тандеме с художником Ольгой Шаишмелашвили. Это будет третья совместная работа труппы «Красного факела» с Андреем Прикотенко и дебют режиссёра как художественного лидера театра. В «Мертвых душах» будет занята почти вся труппа театра. Художник спектакля создает уникальную сценографию, одним из ключевых элементов которой станет большое количество меховой одежды. Премьера запланирована на ноябрь 2023 года.

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