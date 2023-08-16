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Клиника 1+1 частично освободила помещения

  • 16/08/2023, 15:32
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Клиника 1+1 частично освободила помещения
Пока ни одно из действий приставов суд не признал незаконным.

— Решение суда в отношении клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») было вынесено еще в октябре 2022 года. В нем написано, что в течение 30 дней после вступления решения в силу, клиника должна освободить помещение, — напомнил на пресс-конференции руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав региона Сергей Неведомский.

По его словам, частично помещения, которые занимала клиника, освобождены. Дальнейшие действия приставы предпринимать не могут, так как исполнительное производство приостановлено.

При этом Неведомский сообщил, что в суде обжалуются действия приставов и пока ни одной из действий сотрудников УФССП не признано незаконным.

— Мы действуем в рамках закона, — подчеркнул он. — Наркотические вещества [для медицинских целей] о которых ранее говорили представители клиники, находятся под охраной в том же месте, где находились ранее.

Напомним, в начале июля судебные приставы начали проводить исполнительные действия и выводить пациентов и персонал частной клиники «1+1» из здания на ул. Восход, 28, в котором у медучреждения был размещен стационар. Ситуация выселения клиники стала следствием споров арендатора с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала. В настоящее время между фигурантами дела ведутся судебные тяжбы.

Ранее редакция публиковала точку зрения собственника здания, которое занимает клиника «1+1», о конфликте. 

Фото пресс-службы УФССП из официальной группы ведомства ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Неведомский приставы Клиника НМТ клиника 1+1


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