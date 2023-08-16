В Новосибирске собственники ЖК объединились против ТСЖ

В ЖК «На Демьяна Бедного, 73/1» соседи обвиняют руководство ТСЖ в злоупотреблениях, и даже судятся по делу о побоях, пишет цифровое издание atas.info.

По словам местных жителей, долги ТСЖ составляют более 10 млн. рублей, однако, справку о том, куда расходовались средства собственников, получить не удается ввиду отсутствия бухгалтера. Вместе с тем, председатель ТСЖ в декрете, а управляющий, и по совместительству ее сожитель, вообще объявлен банкротом, что лишает его права занимать эту должность на три года.

По данным издания, с конца 2019 года собственники данного ЖК объединились в ТСЖ, назначили руководство, с которым теперь конфликтуют.

В настоящее время со стороны правоохранительных органов уже было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, а собственники, в свою очередь, пытаются сменить правление.

Как рассказал один из жильцов Михаил Федотко, на бывшего управляющего ТСЖ Павла Томилова подала в суд по административному делу о побоях соседка, которая ранее обвинила его и в присвоении средств собственников. Изначально судья оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей, но весной этого года наказание было отменено из-за противоречий в показаниях потерпевшей.

Недавно кто-то вскрыл бензобак автомобиля той самой соседки и залили туда жидкость с песком. Хозяйка авто незамедлительно подала заявление в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Сегодня жильцы даже не знают, кто находится во главе ТСЖ, за которым числится займ и кредиторская задолженность на общую сумму 10 млн. 885 тыс. рублей. Кроме того, им неизвестно, чьи автомобили занимают места собственников на подземном паркинге, а также — кто взимает с них плату.