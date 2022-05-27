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Новосибирский эксперт проанализировал перспективы OCSiAl

  • 27/05/2022, 13:59
новости Новосибирска
Напомним, компания является одним из самых удачных активов, выращенных госкорпорацией «РОСНАНО».

Андрей Кузнецов, аналитик, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»:

— Перспективы самого инновационного предприятия Новосибирска, которое управляется из Люксембурга, очень туманны из-за санкций. В OCSiAl отказываются комментировать влияние международной повестки на бизнес. Российские корни компании стираются.

21 мая новосибирский Академпарк отметил 15-летие. Технопарк новосибирского Академгородка стал Alma mater для многих инновационных стартапов, получивших национальную и международную известность. Самый титулованный, именитый и перспективный резидент площадки — производитель графеновых нанотрубок OCSiAl — вполне мог бы стать генеральным спонсором праздника. Но компания переживет время великой неопределённости, о которой менеджмент и акционеры предпочитают отмалчиваться.

«У «единорога» из Академпарка вырос второй рог» — в августе 2021 года ЦДЖ рассказывал о новых достижениях OСSiAl, капитализация которой выросла до 2 млрд рублей. Тогда компания объявила о завершении серии раундов по привлечению инвестиций на 100 млн долларов. Исходя из результатов, оценка бизнеса OСSiAl почти достигла 2 млрд долларов. Особенно сильно тому радовались в «Роснано»: госкорпорация вошла в проект на ранней стадии, разделив с учредителями муки рождения. В 2019 году «Роснано» продала 0,5% акций OCSiAl инвестиционной группе A&NN Александра Мамута за 10 млн долларов. В ту пору ровно столько же составил годовой оборот производителя нанотрубок. Но, как бы то ни было, оценка бизнеса формально составила 1 млрд долларов, что сделало новосибирскую компанию «единорогом».

В 2021-м «Роснано» досрочно получила 60 млн долларов по 5-летним бондам OCSiAl, заработав 10 млн долларов прибыли. Текущая стоимость пакета акций, принадлежащих «Роснано», оценивалась в 300 млн долларов. Акции, которые компания Мамута купила 2 года назад, подорожали вдвое. К 2019 году OCSiAl ежегодно удваивал выручку. А в 2020-2021 всего за год удвоил капитализацию.

Глобальный бизнес на графеновых нанотрубках известный в Сибири предприниматель Юрий Коропачинский и его партнёры Олег Кириллов, Юрий Зельвенский и Михаил Предтеченский придумали в 2009 году, а в 2011 году их стартап стал резидентом Академпарка. Основатели вложили в проект 20 млн долларов, после чего убедили «Роснано» выкупить долю в компании. Сделка состоялась в 2014 году. Вложенные госкорпорацией средства помогли построить в Новосибирске реактор, необходимый для промышленного производства нанотрубок.

Официальная история бренда гласит, будто его юридической родиной является Люксембург: там сейчас головной офис и перспективная промплощадка. Но как производственная компания OCSiAl родился и состоялся в качестве резидента Академпарка. Здесь действуют две установки по производству нанотрубок мощностью 75 тонн в год и научно-производственный центр. Здесь компания платит налоги. В 2020 году ООО «ОКСИАЛ АДДИТИВС НСК» получило от областного правительства земельный участок в Советском районе под масштабный инвестиционный проект «Строительство Научно-производственного комплекса площадью около 16 000 м2» стоимостью 641 млн рублей. «Реализация данного проекта позволит увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющимся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок TUBALL™ снизится на 35%», — сообщал релиз правительства.

В сентябре 2021 года Коропачинский в интервью Forbes объявил о намерении OCSiAl стать публичной компанией. Выйти на биржу предполагалось с капитализацией в 3 млрд долларов. К 2023 году акционеры рассчитывали получить оценку бизнеса в 10-15 млрд долларов на фоне уровня EBITDA в 100 млн долларов. К слову, акционеров к тому моменту стало больше прежнего. Коропачинский рассказал изданию про текущее непубличное размещение: «У нас сейчас идет private placement, и там есть значительно более крупные чеки. За два private placement, которые мы начали с мая и закончим в сентябре, я думаю, мы привлечем 200 млн долларов». Летом 2021-го OCSiAl Group закрыла серию раундов по привлечению инвестиций на общую сумму более чем 100 млн. В состав акционеров вошла, в том числе, японская компания Daikin Industries.

Сейчас японские компании — одни из самых жёстких апологетов экономического давления на Россию. Из-за санкций и контрсанкций, обусловленных событиями на Украине, для компании, производящей нанотрубки в Новосибирске и продающей их по всему миру, должны были наступить непростые времена. Коропачинского и его партнёров пока нет в санкционных списках. Но сможет ли OCSiAl пережить проблемный период, в котором для многих западных и восточных контрагентов российские корни бизнеса воспринимаются как признак неприемлемой токсичности?

В компании на вопросы о последствиях и рисках санкций не отвечают. Руководитель пресс-службы OCSiAl Марина Фильчакова в ответ на запрос ЦДЖ сослалась на занятость ключевых менеджеров, уполномоченных комментировать эту тему, и пообещала держать в курсе корпоративных новостей. К слову, новости компании на русском больше недоступны. Сайт OCSiAl поддерживает 8 языков, и русского среди них нет. Официальным языком компании стал английский. В версии истории бренда, представленной на официальном сайте, Россия теперь не упоминается в числе стран, где представлена компания. Сказано лишь, что исследовательские центры расположены в Европе и Азии. Если это действительно попытка скрыть российские корни, вряд ли она увенчается успехом. По крайней мере, пока компания не избавится от новосибирских активов.

Материал перепечатан с сайта ЦДЖ

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Инновации Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии производство инновации инвестиции


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