В Искитимском районе и Бердске опасаются появления новой официальной свалки

Компания ООО «Полигон» вышла на администрацию Искитимского района с предложением строительства на территории Совхозного сельсовета мусороперерабатывающего предприятия, принимающего бытовые отходы 4-5 классов опасности. Как рассказал представитель компании-проектировщика ООО «Группа 72» Александр Куц на общественных слушаниях, предполагается строительство нового полигона ТКО с использованием картного способа размещения отходов. Рабочие карты проектируются с учетом конфигурации участка. Это, по словам Куца, позволяет при одинаковой вместимости полигона эксплуатировать меньшую площадь в сравнении с траншейным способом.

— Производственная зона включает участки сортировки, размещения сырья, размещения грунта, буферного пруда с очистными сооружениями и участок захоронения, — рассказывает Александр Куц. — Участок захоронения разбивается на четвертой очереди, и они устраиваются каскадом по рельефу. Участок захоронения эксплуатируется с учетом последовательной укладки нескольких рабочих слоев отходов: слой отходов в уплотненном состоянии и 15 см изолирующего грунта. По периметру участка захоронения край геомембраны защемляется грунтовым замком. Полигон оборудуется дренажной системой, перехватывающей и отводящей фильтрат к месту сбора.

— Произведен анализ воздействия намечаемой деятельности на все компоненты окружающей среды, — рассказывает представитель компании-проектировщика. — По результатам анализа уровень воздействия на окружающую среду является допустимым. Проект полигона соответствует действующим нормам и правилам.

Как сообщает Куц, проект соответствует всем необходимым нормам и стандартам.

Что касается необходимости данного проекта, то, как следует из доклада Александра Куца, действующий полигон, по сути, исчерпал свои возможности.

— Данный полигон эксплуатируется с 1954 года, — поясняет Куц. — Объем отходов — около 2 млн кубометров. У полигона отсутствует разработанный проект санитарно-защитной зоны. Срок эксплуатации полигона — более 25 лет. Действующий полигон не оснащен системой сортировки отходов. Реконструкция полигона не представляется возможной в связи с несоответствием конструкции современным строительным нормам.

В то же время, как показало обсуждение проекта в рамках общественных слушаний, жители не только Искитимского района, но и Бердска и других близлежащих населенных пунктов опасаются, что под видом технологичного предприятия получат под боком обычную свалку со всеми вытекающими последствиями. Как сообщает бердское издание «Свидетель» со ссылкой на депутата горсовета Бердска Елену Белову, присутствовавшую на слушаниях, еще до их начала жители окрестных населенных пунктов собрали подписи против полигона.

— Так, представитель садового общества «Марьин Лог» передал около 100 подписей, руководитель ЛПХ «Любавино» — 91 подпись, — сообщает издание. — 110 жителей бердского микрорайона Юго-Восточный, СНТ «Бытовик» и «Швейник» также подписались против. Идею строительства не поддержали жители поселка Маяк и села Лебедевка.

На слушаниях от их участников поступали довольно острые вопросы проектировщику.

— Было ли учтено при расчете, при проектировании заключение Минприроды, где было сказано, что на участке отсутствуют природные ресурсы? — интересовалась жительница Бердска Светлана Рябоконь. — Вдоль поселка Маяк существует подземная водная линза, пригодная как для питьевого, так и для технического использования. Река Раздельная не изучена, и Минприроды не может давать рекомендации по использованию ее поймы в свалке. Почему вы не посчитали земли садового общества «Бытовик», наиболее приближенного к санитарно-защитной зоне, как жилые? Вы же знали о том, что на дачах можно прописываться.

— Институт Чаплыгина не дал вам согласия, — заявляет бердская активистка Наталья Слесарева. — Сейчас идет оформление документации на аэродром. Как можете вы учитывать, что они дали согласие? Аэродром большую роль играет. Мы писали туда, что если они дадут согласие, значит, будут нести ответственность. И они это понимают. Они входят в наше положение, понимают, что это нельзя. Вы проходили экспертизу один сезон или по всем сезонам? Вы, наверное, засушливую экспертизу делали, когда нет подземных вод. Мы делали канавки, чтобы проверить подземные воды — вода была поднята сантиметров на 50 до поверхности земли. Это значит, все будет идти в реку.

Еще один повод для сомнения местных жителей — наличие согласованности объекта с авиационными службами.

Более осведомленным в части взаимоотношений проектировщика с «авиаторами» оказался еще один бердчанин Александр Жданов.

— Насколько мне стало известно после беседы с директором института им. Чаплыгина, идет процесс передачи участка бердскому хранилищу, — говорит он. — На данный момент не установлена седьмая аэродромная подзона.

Сельские жители опасаются характерных «ароматов», как минимум, а то и последствий для здоровья.

— Я живу в Лебедевке 30 лет, — рассказывает жительница поселка Надежда Гарифулина. — Где-то 14-15 лет назад на искитимских очистных сооружениях перестали пользоваться реагентами. Мы задыхаемся от вони. Все наши жалобы уходят в никуда. Вы сейчас говорите о мембране. Я не уверена, что она будет использоваться. Вот смотрите: роза ветров. Либо это юго-восток с очистных, и Лебедевка вся покрывается. А теперь у нас будет с севера ваш полигон. Два километра до Маяка — это ни о чем. А это трупные яды.

Напомним, что аналогичные приведенным в ходе общественных слушаний аргументы звучали ранее в Новосибирском районе при обсуждении перспектив мусорного полигона в селе Раздольное, которое предполагалось реализовать в рамках концессии с ООО «Экология-Новосибирск». Это послужило поводом для последующих разбирательств компании-концессионера, органов власти, экологов и местных жителей.

В данном случае компания-проектировщик уверяет, что предлагаемый проект — не свалка в привычном для многих понимании.

— Свалка — это немного не то, — поясняет Александр Куц. — Свалка — это открытое, как правило, несанкционированное складирование отходов. В данном случае мы проектируем инженерное сооружение. Свалкой его некорректно называть, потому что есть комплекс мероприятий, которые мы не можем не соблюдать при проектировании. Произведен анализ воздействия намечаемой деятельности на все компоненты окружающей среды. По результатам анализа уровень воздействия на окружающую среду является допустимым. Проект полигона соответствует нормам и правилам. Решения, предусмотренные проектом, отличают современный полигон ТКО от открытых свалок.

По информации ООО «Группа 72», общая площадь участка под полигон — 22 га. Мощность мусоросортировочного комплекса принята на основании техзадания и составляет 39,9 тысячи тонн в год с отбором полезной фракции для дальнейшего размещения на перерабатывающих предприятиях Новосибирской области и соседних регионов.

Ранее редакция сообщала, что правительство области расторгло концессию по строительству в регионе двух мусорных полигонов. Сейчас готовятся документы для новой концессии.