Заказы на создание инфраструктуры для авиапроизводств в новосибирском институте резко выросли

— Нашими основными партнерами сегодня являются ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Новосибирский авиационный завод» (филиал АО «Компания «Сухой»). Напомню, сейчас активно ведется работа по проектам, направленным на реализацию производства беспилотных летательных аппаратов, и новосибирская авиационная площадка выбрана основным производителем по их выпуску. Все наши проекты направлены на подготовку производства под эту тематику, — сообщил в ходе пресс-тура исполнительный директор исследовательского института АО «Сибпроектнииавиапром» Игорь Бочкарев.

— На Главгосэкспертизу с документами по цеху мы планируем выйти весной 2023 года. На его строительство, расчетно уйдет около года. Объем инвестиций в проект мы пока не определяли, — говорит Бочкарев.

Он пояснил, что институт разрабатывает проект цеха 150 х 40 м, где будут локализованы окончательные процессы (покраска) перед выпуском беспилотников. После покраски они будут передаваться на летные испытания и далее направляться в военные части.

Кроме того, по проектам института на территории «Иркутского авиастроительного завода» (филиал ПАО «Корпорация «Иркут») сейчас идет строительство четырех объектов: современного комплекса под мехобработку крупных деталей из алюминиево-титановых сплавов, очистных сооружений под гальванический комплекс, а также несколько корпусов под архивы и офисные помещения.

— В планах — разработка еще, как минимум, двух крупных объектов. Эта инфраструктура необходима для того, чтобы наладить выпуск 75 машин МС-21 в год, — говорит Игорь Бочкарев. — В 2022 году мы также закончили проектирование важного объекта — опытного производства двигателей ПД-35 на предприятии «ОАК» в Перми. Он прошел Госэкспертизу, и, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация. Напомню, что ПД-35 — уникальный двигатель с тягой 35-40 т, который будет использоваться в широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах и в военно-транспортной авиации, то есть придет на смену двигателям, которые ранее производились на Украине.

Бочкарев также отметил, что в корпорации «Иркут» утверждена программа по развитию самолета Sukhoi Superjet New с двигателями ПД-8, которые будут производить на площадке «ОДК» — «Сатурн» в Рыбинске. Корпус предполагается увеличить для производства не менее 20 машин в год. Совместно с гражданским сектором компании «Иркут» в ближайшее время новосибирский институт будет делать проект по расширению производства.

В целом, как пояснили в ходе пресс-тура сотрудники института, объем заказов на разработку инфраструктурных объектов для производства различных комплектующих и совершенствования производственных процессов в авиационной промышленности в «Сибпроектнииавиапром» вырос в два раза по сравнению с 2020 годом.

В связи с ростом заказов институт планирует расширение штата, а также создает центр стажировки студентов совместно с ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского». Параллельно при господдержке идет переход компании на российский софт. Как пояснил Игорь Бочкарев, последняя модификация российской САПР-платформы nanoCAD не только не уступает иностранной AutoCAD, но в чем-то даже ее превосходит.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский авиационный завод планирует массовый набор сотрудников.