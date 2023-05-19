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Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнером бизнес-форума «Будущее города»

  • 19/05/2023, 09:00
16 мая в Новосибирске в отеле «Grand Autograph Hotel Novosibirsk» прошел бизнес-форум «Будущее города», партнером которого стал Банк Уралсиб.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнером бизнес-форума «Будущее города»Участники форума обсудили вопросы развития города и бизнеса в современных условиях. Эксперты представили аудитории алгоритмы решения городских проблем, организации умной транспортной системы, доступной среды, эффективное применение искусственного интеллекта, инноваций в промышленности и медицине и многое другие. Одной из обсуждаемых тем форума стала экологическая ответственность предприятий.

Управляющий новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева выступила с презентацией «Экологическое корпоративное волонтерство в Банке Уралсиб». Спикер рассказала собравшимся о том, что филиал Уралсиба в декабре 2021 года вошел в состав регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству Новосибирской области, а первая экологическая акция была проведена еще сентябре 2021 года. За полтора года филиал Банка Уралсиб в Новосибирске стал участником 12 экологических инициатив и более 100 сотрудников приняли участие в добровольческих акциях.

«Банк Уралсиб принимает активное участие в решении насущных экологических проблем региона. При этом мы заинтересованы в укреплении команды и повышении внутренней лояльности сотрудников, развитии не только их профессиональных, но и личных качеств. А участие в волонтерских программах и других общественных мероприятиях, понимание их полезности – заметно повышает потенциал сотрудников банка и позитивно влияет на результаты их труда», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы бизнес-форум «Будущее города» банки Банк Уралсиб


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