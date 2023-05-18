Роспотребнадзор не продлил контракт заместителю Рината Максютова Елене Гавриловой

По данным собственного источника Infopro54 в областном управлении Роспотребнадзора, не продлил договор с заместителем генерального директора по научной работе, кандидатом биологических наук Еленой Гавриловой. Гаврилова окончила Новосибирский государственный университет по специальности «биология». В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора работает с 2003 года, говорится на сайте центра. В 2020 году Елена Гаврилова, в числе большой группы ученых «Вектора», получила орден Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга. Церемония награждения проходила в Москве.

Ранее стало известно, что сегодня был расторгнут договор с теперь уже бывшим руководителем «Вектора» Ринатом Максютовым. Он уволен в связи с утратой доверия.

Судя по приказу руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой (Имеется в распоряжении редакции. – Ред.), Ринат Максютов уволен за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов, а также непринятие мер по уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Исполнять обязанности директора вирусологического центра «Вектор» будет доктор биологических наук Александр Агафонов, ранее занимавший должность заместителя по научной работе. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в областном управлении Роспотребнадзора. Также стало известно о продлении контрактов как упомянутому Агафонову, так и ещё одному из заместителей директора центра.