В Новосибирске установят 25 новых светофоров

В Новосибирске объявлены три аукциона на выполнение работ по проектированию и строительству светофорных объектов, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Согласно документации, светофоры будут установлены как в левобережной, так и правобережной части города:

ул. Бориса Богаткова – ул. Толстого в г. Новосибирске

ул. Кирова – ул. Грибоедова в г. Новосибирске

ул. Бориса Богаткова, 194 – ул. Панфиловцев

ул. Петухова – ООТ «Молкомбинат»

ул. Первомайская, 72 – Стрелочная

ул. Первомайская, 204 — ул. Аксенова (ООТ электромеханический колледж)

ул. Первомайская, 170

Красный проспект, 200

Бердское Шоссе (Старое ш.) – ООТ «пер. Дементьева»

ул. Одоевского, 1

ул. Одоевского, 2

ул. Одоевского, 6

ул. Одоевского, 30

ул. Карла Маркса, 3 к.2 — ТД Галерея Фантазия

ул. Мира, 14

ул. Мира, 36

ул. Одоевского – ООТ «Медицинский центр»

ул. Кирова – ул. Автогенная

пр. Академика Лаврентьева, д9

ул. Шевцовой, д.1 (через ул. Г. Колонды)

ул. Мясниковой, 8 – ул. М. Немыткина

Красный проспект, 314 – ул. Мясниковой, 30

ул. Виктора Шевелева – ул. Александра Чистякова

ул. Громова – ул. Зорге

ул. Героев Революции – ул. Баумана

Подрядчику предстоит получить недостающие технические условия на технологическое присоединение светофорных объектов в ресурсоснабжающих организациях, выполнить рабочую документацию, согласовать ее с балансодержателями подземных коммуникаций, энергоснабжающими организациями, собственниками автомобильных дорог и ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску.

Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 м, с использованием светодиодных источников света, от номинального напряжения электросети. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность включения звуковых и тактильных сигналов светофоров для ориентирования слабовидящих пешеходов.

Общая цена контрактов составляет 74,9 млн рублей (установка 22 объектов оценена в 64 млн рублей, еще два аукциона — 7,6 млн рублей и 3,3 млн рублей соответственно). Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2023 год

Работы должны быть выполнены по проектированию и установке 22 светофоров к 30 ноября 2023 года, по остальным — к 15 ноября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что на левом берегу на мостах этим летом ожидаются большие пробки.