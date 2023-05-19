В Новосибирске установят 25 новых светофоров

В Новосибирске объявлены три аукциона на выполнение работ по проектированию и строительству светофорных объектов, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».
Согласно документации, светофоры будут установлены как в левобережной, так и правобережной части города:
Подрядчику предстоит получить недостающие технические условия на технологическое присоединение светофорных объектов в ресурсоснабжающих организациях, выполнить рабочую документацию, согласовать ее с балансодержателями подземных коммуникаций, энергоснабжающими организациями, собственниками автомобильных дорог и ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску.
Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее 100 м, с использованием светодиодных источников света, от номинального напряжения электросети. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность включения звуковых и тактильных сигналов светофоров для ориентирования слабовидящих пешеходов.
Общая цена контрактов составляет 74,9 млн рублей (установка 22 объектов оценена в 64 млн рублей, еще два аукциона — 7,6 млн рублей и 3,3 млн рублей соответственно). Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2023 год
Работы должны быть выполнены по проектированию и установке 22 светофоров к 30 ноября 2023 года, по остальным — к 15 ноября 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что на левом берегу на мостах этим летом ожидаются большие пробки.
Фото: pixabay.com, wikimediaimages
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