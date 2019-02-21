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Новосибирский филиал ПГК почти в два раза увеличил погрузку черных металлов по ЗСЖД

Экспортные отправки черных металлов также выросли в 1,7 раза.
  • 21/02/2019, 12:28
ПГК почти в два раза увеличил погрузку черных металлов

Объем перевозок черных металлов Новосибирским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) в январе 2019 года составил более 38 тыс. тонн, что в 1,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот вырос также в 1,7 раза, до 173 млн т-км.

 Положительная динамика связана с ростом потребления металлургической продукции на внутреннем рынке и высоким спросом на нее в странах Северо-Восточной Азии и Ближнего Востока. Помимо этого, на объем перевозок повлияла работа филиала по повышению эффективности эксплуатируемого парка. Например, мы на 70% увеличили количество сдвоенных операций для «Западно-Сибирского металлургического комбината» (входит в ТК «ЕвразХолдинг») – основного поставщика продукции в регионе. Организация выгрузки и последующей загрузки полувагонов на станции Новокузнецк-Северный (Кемеровская область) позволила минимизировать транспортные расходы на передислокацию и улучшить скорость движения подвижного состава, рассказал директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Отмечается, что погрузка проката черного металла выросла на 95% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 13 тыс. тонн, заготовки стальной – на 57%, до 12,5 тыс. тонн. Поставка слябов увеличилась более чем в два раза, до 10,5 тыс. тонн.

Объем перевозок внутри страны достиг 9 тыс. тонн, что в 1,7 раза выше показателя 2018 года. Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги в Московскую область, на Северо-Запад и в Поволжье.

Экспортные отправки черных металлов также выросли в 1,7 раза, до 29 тыс. тонн. Грузопоток шел через порты Дальнего Востока преимущественно в Тайвань и Казахстан.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 115 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

Фото: пресс-служба компании

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