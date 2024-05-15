Новосибирский физик Маслов может получить 17 лет за госизмену

Уважаемый 77-летний ученый, перенесший в СИЗО сердечный приступ, может оказаться в колонии за госизмену. Обвинение запросило для предателя 17 лет лишения свободы, да еще и строгого режима.
Сам обвиняемый свою вину не признает.
Напомним, физика Маслова арестовали в 2022 году в Новосибирске. Делом занимался центральный аппарат ФСБ, поэтому подозреваемого отправили в «Лефортово» в Москве. Ученый в свое время занимал должность главного научного сотрудника института прикладной механики СО РАН. Все подробности уголовного дела пока засекречены, но известно, что Маслов подозревается в госизмене. Есть версия, что он передавал данные о разработках, касающихся гиперзвука, которые составляли государственную тайну.
В стлице Сибири и в научных кругах Маслова всегда уважали. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
За последний год трое ученых-аэродинамиков из Новосибирска попали под подозрения о госизмене. Это Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев. Они были арестованы. По аналогичной статье был задержан и Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ. Спустя несколько дней после ареста он умер от онкологии.
Источник фото: pixabay — Activedia
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