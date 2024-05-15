«Ядовит и опасен»: после пожара на мусорном полигоне в Новосибирске пролился «пластиковый» дождь

Дождь из жидкого пластика пролился в Новосибирске после пожара на мусорном полигоне «Левобережный». Жители города сняли видео с черными каплями, которые остались на автомобилях.

Эксперты-экологи предположили, что продукты горения разнес с пожара сильный ветер и они опасны для человека. Ядовитые отходы оказывают пагубное влияние на дыхательную систему. При высокой концентрации в воздухе возможен даже летальный исход.

Напомним, крупный пожар на свалке начался днем 14 мая. МЧС отправило на место ЧП усиленную группировку спасателей, сейчас возгорание локализовано, но из-за большой площади полностью устранить неприятность возможно только к концу недели.

Местные жители уже не первый год жалуются властям на неприятное соседство с полигоном. Совсем рядом расположены дома и люди регулярно дышат продуктами горения со свалки. Она постоянно дымит и заполняет гарью жилые квартиры целого жилмассива.

После очередного ЧП новосибирец записал видеообращение к мэру города с требованием закрыть полигон «Левобережный».