Пилотов авиакомпании S7 ослепили лазером при посадке в Новосибирске

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером при посадке в Новосибирске. Об этом сообщил Телеграм-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла вечером 14 мая. При заходе на аэродром в аэропорту Толмачево экипаж сообщил диспетчеру об освещении лазером зеленого цвета из центра Новосибирска.

Пилоты продолжили посадку и произвели ее в штатном режиме. Приземление произошло благополучно, никто не пострадал.

Известно, что нештатная ситуация произошла с рейсом SBI5338 по маршруту Красноярск– Новосибирск.

Ранее редакция сообщала, что со 2 мая авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые полеты из Новосибирска в китайский Шанхай. Рейсы выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.