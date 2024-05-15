Пилотов авиакомпании S7 ослепили лазером при посадке в Новосибирске

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером при посадке в Новосибирске. Об этом сообщил Телеграм-канал Aviaincident.
Нештатная ситуация произошла вечером 14 мая. При заходе на аэродром в аэропорту Толмачево экипаж сообщил диспетчеру об освещении лазером зеленого цвета из центра Новосибирска.
Пилоты продолжили посадку и произвели ее в штатном режиме. Приземление произошло благополучно, никто не пострадал.
Известно, что нештатная ситуация произошла с рейсом SBI5338 по маршруту Красноярск– Новосибирск.
Ранее редакция сообщала, что со 2 мая авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые полеты из Новосибирска в китайский Шанхай. Рейсы выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Автор фото: Сергей Казаков.
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