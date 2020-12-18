Восточному обходу пересчитывают цену

— По Восточному обходу заказчиком выполнения работ сегодня является ФКУ «Сибирь» («Сибуправтодор»). Заказчик в этом году расторг контракт с АО «Сибмост», который не смог закончить объект в контрактные сроки. Сегодня заказчиком произведен перерасчет стартовой цены — начальной максимальной цены контракта. Весь пакет документов отправлен в Москву в «Росавтодор», — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— Когда там будут развернуты работы мы станем разговаривать о том, чтобы начинать торговать третий и четвертый этап, — добавил Костылевский.

О какой сумме может идти речь, чиновник не уточнил, но отметил, что первый этап просчитывался в ценах 2012 года. Сейчас к ним будут применяться индексы-дефляторы. После согласования документов ФКУ «Сибуправтодор» будут объявлены новые конкурсные процедуры по выбору нового подрядчика и достройке первого этапа.

Напомним, в ноябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников при встрече с руководителем «Росавтодора» Андреем Костюком во время его визита в Новосибирск обсуждали вопрос включения Восточного обхода в федеральную программу развития опорной сети автодорог до 2035 года.

— Если мы хотим, чтобы объекты строились, они должны быть в этой программе, — заявил на пресс-конференции в ТАСС Анатолий Костылевский.

Как отмечается на сайте «Сибуправтодора», планируемая общая протяженность Восточного обхода Новосибирска — 80 км. Техническая категория дороги — IБ, вид покрытия — цементобетон.

Работы на первом этапе Восточного обхода (км 14-34) стартовали в октябре 2013 года. Это участок протяженностью 20 км — от пересечения с трассой регионального значения «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» до пересечения с автомобильной дорогой «Академгородок–Кольцово». В составе первого этапа — 3 транспортных развязки и 7 мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров. Длина эстакадной части в районе пересечения с рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями — 677 погонных метров. Сумма контракта первого этапа составляла 10,2 млрд рублей. С 2013 по 2017 годы на объекте были выполнены работы на 3,1 млрд рублей.

Второй этап (км 0-14) — участок дороги от пересечения с Северным обходом до выхода на трассу «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» протяженностью чуть более 15 км, в составе которого – 9 искусственных сооружений общей протяженностью 1 237 погонных метров Это, в частности, путепроводы на транспортной развязке на примыкании к Северному обходу, через автомобильную дорогу и Транссибирскую магистраль, а также мосты через реки Каменка, Мостовка и Мокруша.

Третий этап протяженностью 15,9 км (км 34 — 49) включает 2 транспортных развязки и 11 мостовых сооружений общей протяженностью 2 114,7 погонных. Проектные решения по четвертому этапу находятся в стадии разработки.

Фото пресс-службы АО «Сибмост»