«Новосибирский городской открытый колледж» прописался в Академпарке

— В начале 2021 года у нас возникла идея создания на территории Академпарка «Колледжа информационных технологий» как подразделения «Новосибирского городского открытого колледжа». Прежде чем воплощать данную идею, создатели провели мониторинг среди IT-компаний и выяснили, насколько актуален вопрос подготовки кадров для IT-сектора, — сообщил Infopro54 директор «Новосибирского городского открытого колледжа» Сергей Чернышов. — Перед открытием прошли консультации с научным, инновационным сообществом, была получена поддержка ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд».

По его словам, КИТ — это структурное подразделение «Новоколледжа». В этом году прошел первый набор на три специальности: «Информационные технологии», «Коммерция» и «Дизайн». Они уже входят в портфель «Новоколледжа», и на основной площадке учебного заведения набор по этим специальностям осуществляется третий год подряд.

— Для подразделения в Академпарке специальности выбраны неслучайно. Они актуальны для компаний-резидентов, которые специализируются на программировании, разработке различных визуальных элементов и продаже этих продуктов клиентам, — говорит Чернышов. — Наши студенты сразу будут интегрированы в деятельность IT-компаний, то есть основой колледжа станет проектный подход. Студенты будут учиться на реальных проектах: сначала в исследовательских, а потом в бизнес-проектах, в том числе в компаниях, входящих в НП «СибАкадемСофт».

Учебные классы КИТ размещены во второй башне технопарка. В первый год обучения в IT-колледж поступили 35 студентов-очников после 9 и 11 классов. Стоимость обучения составляет 120 тысяч в год, при этом в колледжах города обучение стоит около 55-60 тысяч в год. Срок обучения — от 2 до 4 лет, в зависимости от программы.

— Мы изначально говорили о том, что КИТ — не конкурент для других колледжей. Мы поставили для себя более высокую планку и конкурируем с вузами. Как уровнем обучения, так и ценой, — подчеркнул Сергей Чернышов. — В качестве преподавателей у нас работают педагоги из «Горностая», НГУ, институтов СО РАН.

В следующем году в «Колледж информационных технологий» планируется принять от 35 до 50 студентов. Для сравнения: на основной площадке «Новоколледжа» на всех специальностях и курсах сегодня обучаются около 1200 студентов.

10 сентября Сергей Чернышов, и Ирина Травина, председатель совета директоров НП «СибАкадемСофт», планируют подписать меморандум о сотрудничестве. Они не исключают, что в будущем в проект войдут и другие IT-компании.

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» приказом Министерства образования Новосибирской области от 23 июля 2019 года №281-Л получил первую в регионе лицензию 54Л01 0004556 на обучение по программам среднего профессионального образования. Одним из инвесторов проекта является ректор Московского института психоанализа, кандидат экономических наук Лев Сурат.