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На рынке труда растет спрос на аутсорсинг

  • 10/09/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Соискатели ищут возможность для подработки, а работодатели пытаются сэкономить.

Гибкий подход

Аутсорсинг становится все привлекательнее для компаний различных сфер деятельности — как крупных, так и небольших. Его развитию способствуют современные тренды рынка труда и всей экономики в целом, в последнее время — и последствия распространения коронавирусной инфекции, отметили в ответ на запрос Infopro54 в «Авито.Работа».

— Работодатели активно обращаются к аутсорсингу, чтобы закрыть временные потребности, но было бы ошибкой предполагать, что они специально сокращают персонал, чтобы возложить его обязанности на подрядчиков, — рассуждает региональный представитель «Авито.Работы» в Сибирском федеральном округе Екатерина Салостий.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко также отмечает, что в этом году в Новосибирской области произошел более чем двукратный рост количества вакансий с частичной занятостью (+228%). В абсолютных значениях это более 6,6 тысячи предложений работы.

— Что касается связи между ростом интереса к аутсорсу и частичной занятости с сокращениями в компаниях, то вряд ли здесь есть прямая зависимость. Можно говорить об оптимизации, когда работодателю выгоднее нанять на конкретные задачи, например, внешнего маркетолога с высокой экспертизой, на несколько часов в день или неделю, чем держать его в штате. Но что это привело к существенным увольнениям — вряд ли, — говорит Эсауленко. — Если опираться на данные опросов службы исследований hh.ru, лишь 15% работодателей прогнозировали, что численность их компаний в 2021 году сократится, еще 38% ожидали увеличения численности, а 44% говорили о том, что количество сотрудников останется без изменений. Как видите, негативный сценарий был у минимума работодателей, а серьезно растущий спрос на рынке труда в этом году говорит о том, что реализуется оптимистичный прогноз, работодатели активно ищут сотрудников, и тут расширение границ форм занятости, скорее, говорит о гибкости работодателей и их готовности рассматривать все возможные варианты, которые позволяют сделать поиск и найм более эффективным.

Екатерина Салостей также наблюдает, что передача части функций агентству аутсорсинга позволяет компании быть более гибкой и легче приспосабливаться к изменениям.

Где требуются?

— Топ-3 профсфер, в которых требовалось больше всего специалистов на вакансии с частичной занятостью, — административный персонал, продажи, транспорт, логистика: совокупно на три этих сферы приходятся 59% вакансий. В десятку самых востребованных попали преподаватели и учителя, маркетологи и пиарщики, IT-специалисты, медики, рабочий персонал, специалисты из сферы «Туризм, рестораны, гостиницы», — перечисляет Лилия Эсауленко. — Почти треть предложений (27%) адресована молодым специалистам без опыта работы. Кроме того, каждая десятая вакансия предполагает удаленный формат работы (21%).

По оценкам экспертов «Авито.Работы», привлеченные на аутсорсе исполнители успешно восполняют дефицит кадров во многих отраслях, связанных с общим старением работоспособного населения, снижением интереса к рабочим специальностям со стороны молодежи, а в таких сферах, как строительство или ЖКХ — еще и с оттоком трудовых мигрантов из-за пандемии. Без трудоустройства на постоянной основе можно обойтись и организациям, которым нужны, к примеру, эксперты для внедрения новых технологий в процессе цифровизации — такие проектные задачи можно поручить временным исполнителям. По оценке «Авито.Работы», больше всего в дополнительных руках сейчас нуждаются продажи (розничная торговля и онлайн-ритейл), логистика (доставка и складское хозяйство), административная сфера (call-центры), информационные технологии.

— Кстати, именно автоматизация и цифровизация послужили интенсивному развитию рынка аутсорсинга, который в самом начале включал только бухгалтерские и юридические услуги, — уверена Салостий. — В IT-сфере и контактных центрах высокий спрос на привлекаемых сотрудников наблюдался и до пандемии, однако в продажах и логистике он заметно вырос с введением ограничительных мер. В условиях противоэпидемических ограничений стало сложнее нанимать персонал в розничные магазины, кроме того, начала активно расти онлайн-торговля. И резко увеличилась потребность в курьерах, сборщиках, комплектовщиках, водителях доставки.

Лилия Эсауленко добавляет, что, судя по структуре спроса, работодателям интересно нанимать сотрудников на неполный рабочий день в нескольких случаях: когда предполагается сменный или гибкий график, меньше полного 8-часового рабочего дня, когда объем работы недостаточный, чтобы загрузить сотрудника на полный рабочий день, или когда оплата высококлассного специалиста высока для работодателя (часто это касается IT-специалистов).

Предпочтения соискателей

— Вывод постоянных работников за штат и переход на подрядные договоры стимулируют и такие важные тенденции рынка труда, как подработка. Пандемия ударила по карману многих россиян и вынудила их искать дополнительные источники дохода. По данным наших аналитиков, интерес к подработке у жителей Новосибирской области в прошлом году вырос на 79%, по сравнению с «допандемийным» 2019 годом, а в этом увеличился еще на 100%. Варианты с частичной занятостью помогают специалистам пополнить бюджет, а компаниям — сохранить производительность в периоды пиковой нагрузки, — поясняет Екатерина Салостий.

Лилия Эсауленко также отмечает рост интереса соискателей к частичной занятости. По ее словам, в этом году 23% резюме открыли люди, которых интересует частичная занятость и проектная работа.

— Активнее всего такую работу ищут специалисты по продажам, айтишники, административный персонал и специалисты по маркетингу, рекламе и PR. Кроме того, каждый третий соискатель — это молодой специалист без опыта, — говорит представитель Head Hunter. — В частичной занятости чаще заинтересованы женщины (60%), на мужчин приходятся 40% резюме.

Интерес соискателей к частичной занятости, по мнению экспертов компании, объясняется тем, что молодые специалисты, например студенты и старшие школьники, готовы подрабатывать в свободное от учебы время или на каникулах, некоторые работающие сотрудники также ищут подработку.

Согласно данным опроса службы исследований hh,ru, подавляющее большинство жителей области рассматривает подработку как способ получить дополнительный заработок (98%), еще 36% — как возможность развития навыков, 17% — чтобы занять свободное время, еще 14% — для души.

Екатерина Салостий добавляет, что заметно выросло число самозанятых, получающих поддержку государства в виде налоговых льгот, и их тоже охотно нанимают на выполнение отдельных задач и временные работы. По данным УФАС, за первые полгода 2021 их количество в Новосибирской области увеличилось на 60,6% — до 53 тысяч человек.

— Что касается зарплатных предложений и ожиданий, то работодатели готовы платить сотрудникам при частичной занятости в среднем 32,5 тысячи рублей, тогда как соискатели рассчитывают на чуть большую сумму — около 35 тысяч рублей, — уточняют в Head Hunter.

На пресс-конференции в середине августа глава УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщал, что ведомство ведет активную работу по выявлению злоупотреблений при использовании режима самозанятых. Анализируются и формируются списки работодателей, умышленно регистрирующих бывших работников в качество самозанятых. На контроле — 224 юрлица, которые, по мнению налоговиков, не совсем обоснованно используют данный механизм взаимодействия с самозанятыми.

Отметим, еще в 2019 году эксперты предупреждали,  что у бизнеса может возникнуть соблазн использовать новый налоговый режим как механизм ухода от уплаты зарплатных налогов и платежей в Пенсионный фонд РФ, в том числе за счет вывода людей на аутсорсинг.

Фото: pixabay.com автор: jerrykimbrell10

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги :

Экономика
Частичная занятость
работа на аутсорсинге
бизнес


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