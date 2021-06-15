Новосибирский губернатор не исключил введения дополнительных ограничений

Согласно обращению Роспотребнадзора, в правительстве Новосибирской области вновь принят ряд антиковидных мер. Во-первых, будет усилен контроль за организациями торговли и общепита в плане соблюдения на их территории масочного режима и социальной дистанции. Во-вторых, предполагается сократить количество праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, и их участников. В-третьих, согласно поручению губернатора области, активизируется агитационная работа с населением по вакцинации. При этом глава региона не исключает введения дополнительных ограничительных мер в дальнейшем.

— Если не сформируем коллективный иммунитет за лето, нас может ждать очень трудная осень, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании. — Мы немного расслабились в плане мер санитарной безопасности.

По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, количество заболевших за минувшую неделю составило 653 случая. За последние 3 недели отмечен рост заболеваемости с 5,9 до 15%. В области работают 95 пунктов вакцинации. Средний темп вакцинирования — 2 тысячи человек день. В начале июня правительство региона сообщило, что в области вновь создается резерв инфекционного коечного фонда.

По данным оперативного штаба, 14 июня в Новосибирской области были зарегистрированы 84 заболевших COVID-19, 5 человек погибли. 12 июня в регионе были 108 новых заболевших и 4 погибших.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин на минувших выходных подписал указ о нерабочих днях в столице с 15 по 19 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Кроме того, до 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Для баров, кафе и ночных клубов снова ввели ограничения: им запрещено проводить развлекательные мероприятия, а время приема гостей ограничено до 23:00. О каких-либо мерах поддержки бизнеса в связи с очередными вынужденными каникулами власти Москвы не сообщают.