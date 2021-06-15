В Новосибирске пройдут массовые проверки всех АЗС

Профильные подразделения правительства Новосибирской области под руководством вице-губернатора Сергея Семки и мэрии Новосибирска проверят законность функционирования на территории города автозаправочных станций. Такое поручение губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания. Поводом послужил взрыв на газовой АЗС в микрорайоне МЖК, произошедший 14 июня. В результате взрыва пострадали более 13 человек, включая сотрудников МЧС.

— Основная причина известна, — говорит губернатор. — Пандемийные каникулы некоторые предприниматели восприняли как повод для безответственности и бесконтрольности в отношении своих работников. В связи с этим поручаю провести проверки всех АЗС, но с минимальным последствиями для добросовестного бизнеса.

Руководству мэрии Новосибирска дано поручение тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

— Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов — иначе пришлось бы ещё тушить пожары в домах, — добавил Травников.

По информации мэрии Новосибирска, первые сообщения о происшествии стали поступать в 18:15. В 18:40 было перекрыто движение по Гусинобродскому шоссе. В 22:05 восстановлено трамвайное движение, в 6:00 транспортное движение полностью восстановлено. За медицинской помощью в результате происшествия обратились 33 человека, из которых 17 госпитализированы, 7 находятся в реанимации.

По данным 2ГИС, на сегодняшний день в Новосибирске зарегистрированы 329 автозаправочных станций.

Стоит отметить, что для Новосибирска серьезной проблемой является наличие нелегальных заправочных станций. Ассоциация нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» неоднократно поднимала этот вопрос перед органами власти, правоохранительными структурами, в частности, предупреждая, что продажа ГСМ с бензовозов, которые часто ставятся во дворах, под окнами, — потенциально очень пожароопасный процесс, который никак не контролируется. В марте представители ассоциации рассказывали корреспонденту Infopro54 о том, что наблюдают всплеск нелегальной торговли в городе и сообщали, что готовят очередное обращение в правоохранительные и надзорные органы. Между тем, на улицах города торговля бензином с машин продолжается. В частности, корреспондент Infopro54 неоднократно встречал такие машины в Октябрьском районе.