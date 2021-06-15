Вебинар «Воронка продаж как у лидеров рынка: практический тренинг» – в Университете бизнеса

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Спартак Иванов, эксперт по скриптам продаж.

На вебинаре поговорим о том, как создать прибыльную воронку продаж и уметь её настраивать, научимся ставить цель на месяц и структурировать ее по воронке, а также просчитывать конкретные цифры, которые приведут к поставленной финансовой цели.

Основные темы вебинара:

4 ключевых этапа воронки продаж

Примеры успешных воронок

Ключевой показатель, на который необходимо уметь влиять

Планирование продаж и декомпозиция.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб (ПАО) позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

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