Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) планирует приступить к экспериментальному производству ветеринарных фармацевтических средств, вакцин, препаратов лиофильных форм, используя имеющееся оборудование закупленное в конце прошлого года и вновь приобретаемые установки. В связи с уходом с российского рынка зарубежных производителей ветеринарных фармацевтических средств, руководством центра поставлена задача создания экспериментального производства, в том числе ветеринарного направления, говорится в сообщении пресс-службы центра

Среди болезней, вакцины от которых сможет производить ФИЦ ФТМ — инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, вирусы гриппа кур и другие. Центр сможет полностью обеспечивать потребности Новосибирской области в ветеринарных препаратах. В будущем планируется довести производственную технологию до возможности промышленного масштабирования, что позволит полноценно производить ее в реальном секторе.