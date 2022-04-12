Ставки снижены: квартиры от лидера строительного рынка* от 0,1%

Минимальная ставка по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» составит от 0,1%. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости квартиры, срок — до 30 лет.

Объекты ГК «Расцветай» расположены по линии метро, рядом — школы, детские сады, торговые центры, медицинские и спортивные учреждения. Развитая социальная инфраструктура — это возможность организовать жизнь семьи в одной локации, не тратить время на дорогу и пробки. Немаловажный фактор, что квартиры в жилых комплексах ГК «Расцветай» сдаются готовыми к ремонту. Окна, входные двери, радиаторы, внутренние инженерные коммуникации — все высокого качества, при переезде их не придется менять, а значит — и нести дополнительные расходы. Во всех проектах ГК «Расцветай» благоустроенная придомовая территория с детскими площадками, местами для занятий спортом, также в жилых комплексах предусмотрен подземный паркинг.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а, +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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При условии комплексного страхования*

*По данным Единого ресурса застройщиков и мэрии Новосибирска, ГК «Расцветай» по итогам 2021 года стала лидером по вводу жилья в эксплуатацию, были введены 14 домов, это 129 444 кв. м, 2738 квартир*.