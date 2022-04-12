Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

— Сервис подорожал в среднем на 25%, кое-кто и на 50% задрал. Это все наша инфляция. В марте подорожали очень многие продукты питания, услуги. Вслед за этим идут сезонные услуги, которые тоже дорожают, — объяснил Вячеслав Ашурков КП-Новосибирск.

Как сообщил автоэксперт, рост цен зависит от качества резины. Шины раскрученных брендов, Nokia или Continental, выросли в цене на 50-60%. Китайская резина подорожала на 30-35%. Однако эксперт не связывает подорожание сервиса с ростом цены на шины.

— Люди вынуждены поднимать стоимость услуг, чтобы как-то угнаться за инфляцией. Я думаю, это связано с ограничениями, которые приняты западными странами в отношении России, — уточнил Вячеслав.

По данным сервиса 2ГИС, услугами шиномонтажа в Новосибирске можно воспользоваться в 1294 филиалах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, а многие иностранные компании заявили о том, что приостанавливают работу на российском рынке или уходят с него.