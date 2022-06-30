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Поправки в бюджет: депутаты недовольны размером резервного фонда

  • 30/06/2022, 15:30
Автор:
новости Новосибирска
И предложили правительству разнести большую часть сумм по профильным направлениям расходов и статьям.

Региональный парламент Новосибирской области рассматривает первые поправки в бюджет 2022 года. Ключевой проблемой, вызвавшей ажиотажное обсуждение, стало резкое увеличение резервного фонда — с 2,9 млрд до 26 млрд рублей.

— Получается, что резервный фонд увеличен в разы и, учитывая его специфику, эти цифры пройдут мимо депутатского фонда? Как это объяснить? Почему так получается и какие цели вы преследовали, внося такие изменения в резервный фонд? — поинтересовался первый спикер регионального парламента Андрей Панферов. — Мы, депутаты, согласовывая бюджет, постоянно стоим перед дилеммой. Когда мы спрашиваем в начале года, почему не выполняются наказы и переносятся на следующий год, нам говорят: «Денег нет, решение вопроса переносится на второе полугодие». Во втором полугодии говорят: «Отторговаться не успеваем, и наказы не будут выполнены». И это происходит постоянно из года в год!

новости Новосибирска

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Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко пояснил, что финансовые резервы увеличиваются в связи с рекомендациями правительства РФ. Большая часть средств, заложенных в резервный фонд, будет направлена на обеспечение дополнительного повышения зарплат работникам бюджетной сферы (около 16 млрд рублей), на индексацию материальных затрат учреждений, покупательская способность которых снижается из-за инфляции, и т.д.

— Это стандартное действие. Нет цели как-то ограничить депутатов в принятии решений. Цель — иметь возможность принимать оперативные решения исходя из задач, которые доведены до правительства региона, — добавил чиновник. — В резервном фонде нет спрятанных денег на поддержку инфраструктурных проектов. Из резерва на 26 млрд на поправках губернатором будет подана корректировка на 10 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам. То есть по факту резервный фонд уже будет на 10 млрд рублей меньше.

Вице-спикер, зампредседателя комитета по бюджету Ирина Диденко отметила, что все расходы должны формироваться и планироваться на расходных статьях бюджета и проходить через Заксобрание, в том числе расходы на индексацию зарплаты бюджетникам. Она предложила Минфину провести эту работу совместно с комитетом ко второму чтению бюджета.

— Кроме того, для индексации социальных выплат и зарплаты мы должны предусмотреть в бюджете коэффициент индексации. Только после его утверждения можно будет провести в бюджете расходные статьи, — предупредила она.

Председатель комитета Федор Николаев добавил, что федеральным бюджетом рекомендовано регионам направлять в резервный фонд 3% от собственных доходов бюджета. При поправках, подготовленных правительством области, получается, что в резерв отправят более 10%.

— А если учесть этот фонд и защищенные статьи бюджета, то объем средств, распределение которых могут контролировать депутаты, значительно сокращается? Мы не в противовес правительству, мы готовы оперативно рассматривать решения, которые нужно провести исполнительной власти. Это не только мнение комитета по бюджету, а совокупное мнение депутатского корпуса. Но мы хотим работать в прозрачном поле, — предупредил Николаев.

новости Новосибирска

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Виталий Голубенко пояснил, что ключевой источник формирования резервного фонда (16 млрд рублей) — это собственные доходы бюджета. Если он раскассирует эти суммы по заказчикам, то в случае недобора средств бюджета управлять ими будет очень сложно.

— Я, как министр, отвечаю за верстку бюджета, заложенную в законодательстве. Пожинать финалы года мы будем вместе, — заявил он. — Для меня, как финансиста, самый большой риск — просроченная кредиторка. Если учесть, как сейчас сложно идет расторговка контрактов, то есть риски, что в декабре мы получим большой объем на финансирование и можем вылететь на 2023 год.

Николаев парировал, что ни один депутат никогда не отворачивался от ответственности

Председатель аграрного комитета Денис Субботин напомнил главе Минфина, что все годы, когда чиновник занимает эту должность, и особенно три последних, Виталий Голубенко представлял депутатам очень консервативный сценарий исполнения бюджета.

— Вы говорите: «Давайте начнем с самого плохого». Потом события развиваются намного лучше, а мы деньги не тратим, экономика не развивается. А в этот раз, когда в экономике нет никаких улучшений, вы нам предлагаете супероптимистичный вариант и настаиваете на включение в бюджет 16 млрд рублей, которых еще нет. Зачем это делать сейчас? — поинтересовался он. — Давайте еще раз в сентябре рассмотрим ситуацию с собственными доходами и подкорректируем бюджет, если эти средства будут.

Депутат Александр Шпикельман настоятельно рекомендовал правительству региона вернуть финансирование наказов, которое без ведома депутатов перенесли с 2022 года на более поздние сроки. А Андрей Панферов призвал членов правительства проявлять уважение к депутатскому корпусу, который «всегда входит в положение исполнительной власти, понимая, с какими трудностями она сталкивается, исполняя поручения федерального центра». При этом он напомнил, что депутаты, как и правительство, несут ответственность за принятые решения.

Подводя итоги обсуждения Федор Николаев сообщил, что комитет рекомендовал правительству снизить размер резервного фонда с 26 до 5-6 млрд рублей, а высвобожденные средства распределить по направлениям расходов по целевым статьям. Поправки в бюджет вынесены на рассмотрение июльской сессии регионального парламента.

 

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска почувствовали улучшение ситуации со сбором налогов. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика депутаты власть бюджет


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