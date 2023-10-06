Новосибирский КБК обвиняет в сговоре участников аукциона

Аукцион на право пользования акваторией реки Обь, расположенной в двух километрах от поселка Красный Яр, проводило Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Из аукционной документации следует, что договор водопользования акватории Оби площадью 0,01904 кв. километров заключается с победителем на 20 лет. Участок предоставляется для размещения и эксплуатации судов или проведения погрузочно-разгрузочных работ. Начальная цена лота составляла 256,044 тыс. рублей.

Извещение об аукционе было опубликовано 27 июля 2023 года. 13 сентября состоялось рассмотрение заявок. Согласно протоколу, на участие в торгах было подано пять заявок. Все заявки были признаны соответствующими требованиям.

21 сентября, после вскрытия конвертов с заявками участников, состоялся открытый аукцион, в процессе которого цена выросла до 12,044 млн рублей. Последний шаг в торгах был сделан со ставки в 844,9 тысяч рублей. В результате, победителем аукциона признан Артур Черемисин.

— Признать победителем Аукциона — Черемисина А.Н. и заключить с ним договор водопользования в части использования участка акватории р. Обь площадью 0,01904 км2, по цене предмета Аукциона — 12 034 105,60 руб., —говорится в протоколе.

С этим решением не согласилось АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (АО «Новосибирский КБК»). Компания подала жалобу в УФАС, обвинив участников аукциона в сговоре и потребовав отменить результаты торгов.

— В результате резкого поднятия размера ценового предложения (предложенная Черемисиным цена в 14,6 раз превысила цену, предложенную предыдущим участником) заявитель лишился возможности предложить цену до обозначенных в доверенности 11 млн. руб. Тем самым лишился возможности, как минимум, претендовать на статус участника, предложившего предпоследнюю цену, — говорится в жалобе.

Заявитель обвинил участников аукциона в сговоре и отметил, что претендент, сделавший предпоследний шаг — компания «Сибирский причал», и человек, увеличивший потом ставку в 15 раз, аффилированы между собой.

— У представителей участников ООО «Авангард» и АО «Новосибирский КБК» существовали ограничения на размер ценовых предложений 5 млн. руб. и 11 млн. руб. соответственно, — говорится в заявлении в УФАС.

Кроме того, Новосибирский КБК напоминает, что по правилам аукциона, если победитель откажется от заключения договора, то сделка будет заключена с участником, предложившим предпоследнюю цену. Это будет свидетельствовать о признаках реализации незаконной схемы.

— Следовательно, если <…> уклонится от заключения договора, основным выгодоприобретателем от этого будет ООО «Сибирский причал». В этом случае действия <…> будут свидетельствовать о признаках реализации незаконной схемы направленной на «победу» ООО «Сибирский причал» и на препятствование подачи новых ценовых предложений ООО «Авангард» и АО «Новосибирский КБК». Обращаем внимание, что реализация указанной незаконной схемы не только причинит вред добросовестным участника аукциона, но и нанесет ущерб бюджету в виде разницы между ценой, возможности предложить которую были лишены добросовестные участники и ценой, по которой формально право на заключение договора перейдет к ООО «Сибирский причал». — указано в жалобе.

Комиссия УФАС приняла заявление к производству, его рассмотрение назначили на 11 октября.

Ранее редакция сообщала, что Росприроднадзор направил предостережения ЖК «Венеция» и «Европейский берег» из-за стоков в Обь.